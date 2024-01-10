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小7復刻霜饗炮霜淇淋！「店員大翻車」影片瘋傳 網笑：反人類設計

聯合新聞網／ 綜合報導
自1月10日起7-ELEVEN首度與台北排隊名店「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie」聯名合作，限量推出「草莓開運霜饗霜淇淋」霜淇淋。圖／7-ELEVEN提供
自1月10日起7-ELEVEN首度與台北排隊名店「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie」聯名合作，限量推出「草莓開運霜饗霜淇淋」霜淇淋。圖／7-ELEVEN提供

時下正值甜美草莓季，7-ELEVEN復刻1980年代霜淇淋餅杯推出限量「霜饗炮」造型，吸引民眾拍照眼球，不過因為擠這款霜淇淋的技巧實在不簡單，有店員意外大翻車，影片也在網路上瘋傳，網友紛紛笑說：「反人類設計」、「搞死店員了」！

TikTok這段影片瘋傳，可以看到店員拿出「雙筒造型」的餅乾開始擠霜淇淋，原先一邊還很順利，沒想到要換邊時，因為有視線死角的關係，看不到另一個孔洞有沒有注入冰品，結果形狀歪七扭八，店員自己也尷尬直呼：「哎呦喂呀」、「壓力好大」，而旁人也安撫：「別緊張」，畫面相當逗趣。

7-ELEVEN復刻「霜饗炮」造型霜淇淋，相當考驗店員技術。圖擷自TikTok
7-ELEVEN復刻「霜饗炮」造型霜淇淋，相當考驗店員技術。圖擷自TikTok

影片曝光後，留言紛紛回應，「店員：就要這樣整我是嗎？哈哈哈」、「這不是設計東西，這是在設計人」、「上面策畫專搞下面店員」、「全家改天變成三個」、「這很考驗技術耶」、「下次會不會有9宮格的部分」、「店員好可愛喔！哎呦喂呀，我願意買」。

@fuji.foodie

小7店員新技能！哎呦喂呀我快笑死🤣一支49，吃完還行！1/10上市但有些店已吃得到！ - #草莓霜淇淋 #霜淇淋 #草莓 #高雄美食 #高雄 #法朋 #法朋烘焙甜點坊 #草莓開運霜饗霜淇淋

♬ 原聲 - 來呦！Fuji吃喝玩樂無限公司 - 來呦！Fuji吃喝玩樂無限公司

7-ELEVEN自今（10）日起正式推出這款「草莓開運霜饗霜淇淋」，日前有部分門市搶先試賣，與「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie」聯名合作，由法朋主廚指導監製，特選歐洲進口草莓原料搭配瑞穗鮮乳精心調配完美比例，入口香甜草莓與濃郁奶香，順滑不膩口，售價49元，1月10日至2月6日每周五、六、日icash 2.0、icash Pay可享霜淇淋第二件半價。

霜淇淋 草莓 TikTok 7-Eleven

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