免跑日本掃貨！日旅達人見「1零食」上架好市多 老饕讚：回過神已經配掉一箱啤酒

到日本遊玩你會買什麼？在日本伴手禮名單中，山榮食品推出的「起司帆立貝」絕對是榜上有名，更有網友表示自己「在北海道一口氣買10包」可見其受歡迎程度。日本旅遊達人林氏璧近日分享，好市多最近上架了這款新品，在台灣一包要價689元，並試算價格提供網友參考。消息曝光後掀起討論，網友紛紛嗨喊：「超棒下酒菜」、「蠻好吃的，會一個接一個吃個不停」。

日本旅遊達人林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」分享，某天自己逛街時，竟然發現源自日本山榮食品的「起司帆立貝」在台灣好市多上架了，林氏璧比對台灣和日本販售的價格，表示在台灣好市多販售的起司帆立貝1包是340克、價格為新台幣689元，而在日本「多慶屋」則是1包470克、未含稅3490日圓，打完88折是3071日圓，以0.22的匯率計算，約為新台幣675元，「以每克來算的話，在多慶屋買約是打七折」，價差並沒有想像中大。

不過其實幾天前就有人在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」裡分享該情報，一位網友表示，這款起司口味的即食帆立貝，保有帆立貝原本的鮮甜及Q彈嚼勁，很適合當下酒菜。

見此，網友們紛紛熱烈討論，更有老饕大讚「很下酒」，「超好吃，在北海道一口氣買10包」、「太棒了，這個超好吃的，只是一直覺得好貴」、「超棒下酒菜」、「上禮拜看到馬上購入」、「這個超級好吃」、「太棒了，以後可以直接去好市多買回家吃了」、「超愛這個」、「喝獺祭配這個超讚！」、「這個建議不要買，之前人家送我一包，過了三天回過神來，已經配掉一箱啤酒了」、「蠻好吃的，會一個接一個吃個不停」。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」分享，某天自己逛街時，竟然發現源自日本山榮食品的「起司帆立貝」在台灣好市多上架了。圖／截自「日本自助旅遊中毒者」粉絲專頁

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