快訊

不只衛星變飛彈...國家級警報遭指1部分又出包 國防部澄清：資訊無誤

投票日將至…大陸預告再停ECFA早收清單 這回中槍項目曝光

國家級警報響 民眾問「真空襲要去哪？」國防應變手冊有答案

蘋果核心發黃卻意外「又甜又脆」！ 網一看羨慕曝：我以為壞掉就丟掉了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發文分享，他在全聯買到蜜蘋果，吃起來又甜又脆，引發網友熱議。圖片來源/FB社團「我愛全聯-好物老實説」
網友發文分享，他在全聯買到蜜蘋果，吃起來又甜又脆，引發網友熱議。圖片來源/FB社團「我愛全聯-好物老實説

民眾購物水果時，因為水果種類各式各樣，再加上產地、品種的不同，吃起來味道也會不太一樣，選項太多也導致許多人不知道如何挑選。不過日前一名網友發文分享，他幸運在全聯買到蜜蘋果，5顆100元，吃起來又甜又脆，而就有眼尖網友注意到貼在蘋果上的貼紙標籤，並在留言區激動表示「4131超級好吃！」

原PO在FB社團「我愛全聯-好物老實説」發文，他表示上周去全聯買蘋果，5顆只要110元而且尺寸還不小顆，又脆又甜很好吃，有幾顆切開看後，發現竟是蜜蘋果，讓原PO直呼，「不知道還有沒有賣，真的超推」。

貼文一出，有網友讚嘆，「這就是所謂的蜜蘋果，但它會隨溫差變化而淡化」、「這真的看運氣，有一次買到小孩連吃都不願意」、「我也以為是壞掉不知道是有蜜，直接丟掉了」、「那個是蜜，好讚唷」、「太幸運了看起來就很好吃」、「中間有蜜的最好吃，變蜜富士」、「這就是甜到結蜜！這肯定要回購買爆啊」。

此外，網友在留言區刷一排，「4131的蘋果真的好吃+1」、「美國華盛頓蘋果4131好吃」、「4131的好吃，我有買過瑕疵品的5顆69元」、「4131超級好吃」、「我也覺得4131的好吃」，對此，有網友表示，「4開頭就只是一般用農藥栽培的，跟9開頭有機的味道不一樣。這只是一般小富士，主要還是看產地」。

事實上，水果上的貼紙標籤其實是使用一種名為「PLU碼（Price Look Up Codes）」的系統，幫助零售商識別品種，並建立正確銷售資訊，以便訂定價位。以網友提及的4131蘋果為例，4代表栽種過程使用農業，後3位數的131代表水果的品種、規格、產區，若是有機栽種，則會在最前方加上數字9，因此可說PLU碼是用以分類，而非區別品質優劣。

蜜蘋果

延伸閱讀

全聯開賣「1新商品」太厲害！ 千人狂讚：不用特地跑菜市場了

全家新甜點「塞入一整顆草莓」 她大讚：這個價格很佛

超出想像的軟嫩...好市多初次購買這款商品 網大讚：等級很不錯

爽中500元禮券！她玩超商「洞洞樂」才抽第一洞就興奮當場尖叫太好玩了

相關新聞

蘋果核心發黃卻意外「又甜又脆」！ 網一看羨慕曝：我以為壞掉就丟掉了

民眾購物水果時，因為水果種類各式各樣，再加上產地、品種的不同，吃起來味道也會不太一樣，選項太多也導致許多人不知道如何挑選。不過日前一名網友發文分享，他幸運在全聯買到蜜蘋果，5顆100元，吃起來又甜又脆，而就有眼尖網友注意到貼在蘋果上的貼紙標籤，並在留言區激動表示「4131超級好吃！」

爽中500元禮券！她玩超商「洞洞樂」才抽第一洞就興奮當場尖叫太好玩了

新年各超商都會推出一些好玩的商品，供民眾選購。今年有一款12宮格「蠟筆小新洞洞樂」，受到眾人喜愛搶購，盒子上頭寫著「有機會抽中7-11價值500元的禮券」，全憑手氣，只要抽到瞬間回本，引起不少人網友討論。

超出想像的軟嫩...好市多初次購買這款商品 網大讚：等級很不錯

許多人都會購買食品自行回家料理！有民眾在好市多初次購買了一款牛小排的肉品，直呼這是「超出想像的軟嫩」。

凍漲20年！好市多1經典套餐才50元 資深會員讚：唯一必買

美式賣場好市多（Costco）商品選擇多元，就連熟食區的餐點也受到不少民眾喜愛。就有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，他每次到好市多，一定會購買熱狗堡套餐，20年來從未改變的價格，讓他不禁大讚「打遍天下無敵手」。

感冒止咳！全聯「1神物」她狂掃3條 網喊超有效：吃20幾年了

很多人感冒症狀就是喉嚨痛、咳嗽不止，讓人感到相當困擾。有網友表示幾年前朋友給過一款喉糖，雖然味道苦但是很有效果，但是卻忘記品牌，結果最近在快炒店剛好又碰到試吃，剛好就是當初那款喉糖，決定直接衝全聯買三條備用，有人狂讚「這條真的很有效，已經吃了20幾年」。

全聯開賣「1新商品」太厲害！ 千人狂讚：不用特地跑菜市場了

全聯東西齊全，價格又實惠，是不少婆婆媽媽、小資女的購物聖地。近期有網友發現，全聯又更進化了，最近開始賣起「餃子皮」，直呼真的太厲害，「全聯什麼都有」，也有人開心說可以不用到菜市場買了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。