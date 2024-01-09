蘋果核心發黃卻意外「又甜又脆」！ 網一看羨慕曝：我以為壞掉就丟掉了

民眾購物水果時，因為水果種類各式各樣，再加上產地、品種的不同，吃起來味道也會不太一樣，選項太多也導致許多人不知道如何挑選。不過日前一名網友發文分享，他幸運在全聯買到蜜蘋果，5顆100元，吃起來又甜又脆，而就有眼尖網友注意到貼在蘋果上的貼紙標籤，並在留言區激動表示「4131超級好吃！」

原PO在FB社團「我愛全聯-好物老實説」發文，他表示上周去全聯買蘋果，5顆只要110元而且尺寸還不小顆，又脆又甜很好吃，有幾顆切開看後，發現竟是蜜蘋果，讓原PO直呼，「不知道還有沒有賣，真的超推」。

貼文一出，有網友讚嘆，「這就是所謂的蜜蘋果，但它會隨溫差變化而淡化」、「這真的看運氣，有一次買到小孩連吃都不願意」、「我也以為是壞掉不知道是有蜜，直接丟掉了」、「那個是蜜，好讚唷」、「太幸運了看起來就很好吃」、「中間有蜜的最好吃，變蜜富士」、「這就是甜到結蜜！這肯定要回購買爆啊」。

此外，網友在留言區刷一排，「4131的蘋果真的好吃+1」、「美國華盛頓蘋果4131好吃」、「4131的好吃，我有買過瑕疵品的5顆69元」、「4131超級好吃」、「我也覺得4131的好吃」，對此，有網友表示，「4開頭就只是一般用農藥栽培的，跟9開頭有機的味道不一樣。這只是一般小富士，主要還是看產地」。

事實上，水果上的貼紙標籤其實是使用一種名為「PLU碼（Price Look Up Codes）」的系統，幫助零售商識別品種，並建立正確銷售資訊，以便訂定價位。以網友提及的4131蘋果為例，4代表栽種過程使用農業，後3位數的131代表水果的品種、規格、產區，若是有機栽種，則會在最前方加上數字9，因此可說PLU碼是用以分類，而非區別品質優劣。