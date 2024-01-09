爽中500元禮券！她玩超商「洞洞樂」才抽第一洞就興奮當場尖叫太好玩了

新年各超商都會推出一些好玩的商品，供民眾選購。今年有一款12宮格「蠟筆小新洞洞樂」，受到眾人喜愛搶購，盒子上頭寫著「有機會抽中7-11價值500元的禮券」，全憑手氣，只要抽到瞬間回本，引起不少人網友討論。

有一名網友在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」上貼出一張照片並發文分享，她表示日前在超商買了一盒239元的「蠟筆小新洞洞樂 戮500」，才抽第一洞，就中了500元禮卷，讓她興奮的當場尖叫，太好玩了。

原PO透露，內容物就是12小包的爆米花，假如都沒有中獎的話，就是開心吃爆米花，「小小包，迷你包裝，口味隨機不同」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「運氣這麼好」、「第一格就中，太幸運了」、「感覺比中樂透高興」、「感覺蠻多500的」、「可能中了才會po出來」、「有些人覺得不好玩，買了不一定中」、「廠商也要賺錢啊！起碼4盒以上放1張才不虧錢」。

不過也有網友回應「買到都是爆米花的路過」、「我買兩盒目前都沒有中嗚嗚」、「前前後後買了6盒，全部都是爆米花」、「幸運耶！今天才開到一盒都是爆米花」、「太幸運了，我今天開箱二盒全都爆米花，當買了個寂寞」、「沒有抽到這張，就不會覺得好玩」。