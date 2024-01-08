凍漲20年！好市多1經典套餐才50元 資深會員讚：唯一必買

美式賣場好市多（Costco）商品選擇多元，就連熟食區的餐點也受到不少民眾喜愛。就有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，他每次到好市多，一定會購買熱狗堡套餐，20年來從未改變的價格，讓他不禁大讚「打遍天下無敵手」。

原PO表示，在好市多賣場消費完畢後，他必定會到熟食區買一份50元的熱狗套餐。他還分享當天拍下的照片，圖中一份熱狗堡搭配一大杯飲料僅要價50元，讓他不禁大讚「打遍天下無敵手，真的是無敵啊」。

原PO分享自己的熱狗堡套餐。圖／擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」

貼文底下，許多好市多資深會員也十分喜歡好市多的熱狗堡套餐，「這真的很經濟實惠，每次去都一定要買一套」、「熱狗無敵+1」、「去好市多唯一必買的」、「50元買到，真的很值得」、「這套真的強」、「cp值高，一百元搞定兩個小孩」。

不過有內行人指出，熱狗堡的口感與之前不太一樣，「麵包不太一樣了，以前的比較好吃」、「喜歡之前的軟麵包」、「現在的熱狗變太小了，麵包也不一樣」、「麵包好像變了，熱狗好像也變德國香腸的感覺，還是我忘了」、「以前的不會鹹，印象是去年還是前年突然變成很鹹的熱狗了，然後麵包也換了一種」。