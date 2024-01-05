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全家新甜點「塞入一整顆草莓」 她大讚：這個價格很佛

聯合新聞網／ 綜合報導
全家minimore甜點以吸睛黑粉配色打造「草莓雙餡起司塔」及「草莓泡芙」2款視覺系甜點。圖／全家便利商店提供
全家minimore甜點以吸睛黑粉配色打造「草莓雙餡起司塔」及「草莓泡芙」2款視覺系甜點。圖／全家便利商店提供

台灣四大超商競爭激烈，為了吸引消費者，超商不定時推出各種甜點美食來吸引消費者。有一名女網友就在全家超商買到一款草莓泡芙甜點，只見泡芙裡頭塞了一整顆草莓，再加上鮮奶油，讓人看了垂涎欲滴。

原PO時常在Dcard分享各種超商賣場的新產品，日前她在全家超商買到一款草莓泡芙，黑色泡芙裡擠入滿滿的鮮奶油，還塞入一整顆鮮紅的草莓。原PO開心地說終於等到1月3日上架了，品嚐過後也分享心得，她說這款產品奶油給得非常多，雖然調味覺得還好，味道像偏酸的草莓優格，奶味也不重，質地有點厚重，吃完整顆會覺得有點小膩，但是賣相100分，售價48元讓她覺得還可以接受，「動輒甜點要破百的世代，這個價格很佛」。

許多甜點愛好者也給予好評，「看起來好好吃，感謝分享」、「妳好幸運，我都買不到」、「今天買到了！超好吃」、「（內餡）口感有點像植物鮮奶油，但好吃」、「今天吃了真的很好吃！但就是吃完會小膩，偶爾吃一次就好」、「我也買了一顆來吃，好吃」、「今天特別買來品嚐，超好吃，謝謝原PO分享」、「這好吃，但是為了美觀這樣設計，一咬下去，手上都是那個類似蔓越莓還是草莓醬的」。

還有人推薦其他的草莓產品，「有吃草莓慕斯杯！還不錯」、「草莓雙餡起司塔也超好吃」、「草莓大福好吃」、「草莓半熟起司塔跟草莓鬆餅也好吃」。

超商 甜點 草莓

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