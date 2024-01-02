好市多驚見「整身發綠」小魚乾！她嚇傻怕是黴菌 內行人反大讚：是極品

美式連鎖賣場好市多因經濟實惠，深受大批粉絲喜愛。近日有一名女網友到好市多購買小魚乾，回家拆封食用後，發現其中一個小魚乾「整身發綠」，讓她嚇得趕緊上網求助，擔憂是否為黴菌。貼文一出後，卻被內行網友反讚「這才是極品」！

這名女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，自己日前在好市多買了五色煮魚乾，拆封食用後發現有一隻小魚乾「整身發綠」，先前曾買過兩次都沒問題，這次是第一次看到全綠小魚乾，擔憂直呼「是不是黴菌啊」？

一名女網友好市多買了五色煮魚乾，拆封食用後發現有一隻小魚乾「整身發綠」。圖取自臉書社團Costco好市多商品經驗老實說

貼文一出後，也引起網友熱烈討論，紛紛表示「這隻魚是被嚇死的」、「是隻值得原諒的魚…」、「他都寫五色煮了有綠色很正常啊」、「海苔口味！不要害怕！」、「咒靈魚乾」、「鬼頭刀的兒」、「這條魚生前可能有感情問題」、「生前被綠了不少…」、「五色煮要五種顏色，沒有第六種都不用擔心」、「會不會是買到抹茶口味的」。

不過，有內行網友給出解答，原來這並非黴菌，而是海藻！紛紛表示「正常，海藻海苔之類的」、「就是海草，不要擔心」、「看起來其實像海藻類的沾在上面、黴菌菌落不會這樣哦」、「海藻口味的魚乾，不是發黴」、「這個是石蓴，屬於一種綠藻，無論如何都不是黴菌」。此外，更有網友指出「他沒問題，他是極品綠，跟牛肉的綠不一樣，那一條特好吃，沒騙你」。