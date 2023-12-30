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一盒雞蛋百元「茶葉蛋只賣9塊」超商賺啥？ 內行人揭真相：不是專門盈利

聯合新聞網／ 綜合報導
超商茶葉蛋一直是很受歡迎的品項。圖／本報資料照片
超商茶葉蛋一直是很受歡迎的品項。圖／本報資料照片

很多人都抱怨物價狂漲，薪水不漲。最近有一名網友表示月底開始窮困了，去超商看到茶葉蛋打完折一顆才9元，但小七裡面的雞蛋一盒就要一百，感覺怎麼樣算成本都會超過9元，好奇「超商到底賺什麼？」，有內行表示，可能不是專門盈利，但可以吸引顧客進門消費。

原po在Dcard以「為什麼超商茶葉蛋可以這麼便宜？」發文，他表示最近月底開始窮困了，於是開始研究各種折價券，剛好到小七取貨時，順便研究有什麼東西可以打折，認為最實用的就是茶葉蛋9元。原po認為，目前可以用10元買到還能找錢的東西真的不多了，可能只剩下養樂多和科學麵。

原po也好奇，小七裡面賣的雞蛋一盒就要一百，平均下來一顆蛋也要10幾塊，茶葉蛋感覺要很多工，除了本身雞蛋之外，還要使用滷汁、電鍋加熱，感覺怎麼算成本都會超過9元，不懂「 這樣超商到底賺什麼？」

文章一出馬上引起網友熱議，「現在早餐店+蛋有的還要15塊」、「我也很好奇為什麼麥香一直都是10塊」、「突然好奇美廉社怎麼維持兩顆18的」、「9塊也太便宜了吧」、「批發蛋大概一顆4元，餐飲基本觀念食材成本三分之一，店租員工成本三分之一，利潤三分之一，成本就8塊錢了，算起來一顆大概只賺你1塊錢，外面店家加蛋15元我覺得算合理」。

也有內行人解答，「有些賣的東西不一定是專門營利， 可以用來吸引客人進門， 帶動其他品項消費」、「肯定是要吸引你進去買了茶葉蛋，怕口渴又多買一杯咖啡，還是綠茶，這樣他們就賺錢啦」、「好市多的189烤雞也是這個概念，雖然專門去買烤雞的也是有，但是大多會連帶吸引消費其他品項」。

茶葉蛋 超商 物價

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