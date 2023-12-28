名店美食現身全聯！一吃驚豔「媲美高級日料」 民眾搶翻：連跑3間撲空

全聯除了是台灣人採買民生物資的好去處，不少民眾也喜歡在賣場裡尋找「隱藏版美食」。近期就有網友在全聯挖到「1款美食」媲美高級日本料理，每一口吃下肚都十分扎實，料多實在、湯頭也非常濃郁。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，他分享，日前去全聯買了一款王品的鮮蝦大餛飩，看網路評價有許多好評，原先還抱著半信半疑的心情，沒想到嚐了一口後發現是真的好吃，餛飩本身很大顆，薄麵皮包裹一顆大蝦肉，口感十分扎實，湯頭則是日式豚骨高湯，「很像高級的日本拉麵湯，如果我是小當家，背後就會發出好吃的高光」。

全聯一款鮮蝦大餛飩，在網路有不少好評，許多民眾想買都撲了空。 圖／擷自我愛全聯-好物老實説

貼文一出，引來大批網友留言，「我買鮮肉的也好吃，立刻回購買了3盒」、「老公是餛飩控，連他也說好吃，已經2、3天都吃這個了」、「第一次看到有附贈高湯包的，還是日式口味」、「這款算是冷凍類還不錯，口感很好、味道很到位」、「湯頭超級棒！」、「沒有冰很久的那種肉味」、「超級好吃又便宜」。

此外，留言中也有不少鄉民太晚得知消息，結果撲了空，高評價的鮮蝦大餛飩早已賣完，「桃園的全聯跑了三間都沒看到」、「昨天去全聯有看到它的價格標，但沒找到東西，被買完了」、「很多人說都沒買到」、「我買鮮肉也不錯，鮮蝦買不到了」。