氣炸拒買！好市多麵包放7天發霉 網友「揭1重點」逆風挺：可以放心

美式連鎖賣場好市多（COSTCO）生鮮熟食多樣實惠，深受大批粉絲喜愛。不過一名網友透露，日前在好市多買到一條發霉麵包，氣得批評「管理越來越難讓消費者信任」，而其他人看到真相，紛紛逆風回應「很放心、可以買」。

一名網友昨（25）日於臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文指出，自己常常在社團裡面，看到大家分享買到滿意的商品，但是19日去好市多買了兩條麵包，第一條吃完後還能夠接受，25日吃第二條麵包時，竟發現裡面發霉加料，只好自認倒楣，並透露下次不會再買，「雖然可以退貨，但有誰會為一條麵包特別跑一趟路去處理？這大賣場的管理，越來越難讓消費者信任」。

貼文曝光後，引起網友們的熱議，許多人一面倒表示：「放一週，沒發霉才要擔心」、「真的認可，麵包到底怎麼能放7天？防腐劑是放多少？」、「台灣天氣那麼潮濕，放一個禮拜還不冰，不發霉才可怕吧？」、「看到發霉我就放心了，這麵包可以買」、「還好有發霉，不然以後我也不敢買」、「居然發霉！！可以放心買了」、「有點常識的人都知道會發霉才是好東西！霉菌都不吃的東西你還吃？」

也有人分享保存方法，「回家第一件事就是切片放冷凍」、「沒吃完放冷凍，要吃再電鍋加熱」、「最保險是冷凍，冷藏太多天也是會發霉」、「我都放冷凍，要吃稍微退一下冰，烤一烤還是很好吃」、「室溫下我只敢放2天，且避開陽光」、「在台灣無論哪裡買的麵包，前兩天內吃不到的部分，就要馬上冷凍起來！如果冷凍庫塞不下，就不要買塞不下的東西，切片冷凍的話，比較容易乾掉不好吃」、「麵包正常都只有3天安全食用期，你放幾天了？買回家第一天吃不完的就要先放冷凍保存了，冷藏也是不對的，因為溫差關係，袋子內極度容易結水氣，造成麵包發霉」。