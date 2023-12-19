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交換禮物不苦惱！他挖到「1好物」送禮自用兩相宜 網嗨：不是廢物

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為DON DON DONKI西門店。圖／聯合報系資料照
圖為DON DON DONKI西門店。圖／聯合報系資料照

聖誕節即將到來，許多人都會相約一同歡度佳節，但不少人也因「交換禮物該買什麼？」而苦惱不已。日前，一名網友在逛日本零售連鎖品牌「DON DON DONKI（唐吉訶德）」時，意外在商場內發現「自用、送禮兩相宜的好物」，讓他忍不住將照片分享到臉書社團，許多鄉民看到後也嘖嘖稱奇，更稱「根本不是廢物」！

一名網友在臉書社團「小廢物俱樂部」發文，日前他在逛唐吉訶德時，意外發現架上擺有一款神奇好物，從圖片可見，該商品為迷你size的「草紮人」，且配套相當齊全，連手套、釘子、槌子都一併附上，包裝上更寫明「最適合驅邪、壓力釋放、單戀畢業」，設計相當有趣。

網友在日本零售連鎖品牌唐吉訶德發現迷你size的「草紮人」。圖／取自臉書社團「小廢物俱樂部」
網友在日本零售連鎖品牌唐吉訶德發現迷你size的「草紮人」。圖／取自臉書社團「小廢物俱樂部」

原PO也在文中表示，「DON DON DONKI發現廢物，自用、送人兩相宜」。沒想到貼文一出隨即掀起討論，不少網友特別跑到商場去「挖寶」，更發現該商品被列為「人氣NO.1」，而價格則因各店家有所不同，約落在台幣180到200元之間。

許多人紛紛興奮留言，「好有用，根本不是廢物」、「買一支回家～開始扎針！」、「新的一年該準備一下了吧？買來除小人，哈哈哈」，也有網友開玩笑稱，「好讚喔，我要拿來釘前夫」、「只差頭髮就好辦了」、「指甲應該也可以」；不少人也準備購入拿來當交換禮物，「交換禮物首選」、「聖誕交換禮物」、「我們來交換禮物」。

交換禮物 唐吉訶德 聖誕節 廢物

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