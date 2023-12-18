快訊

賴清德老家成打卡聖地 民眾特地北上自拍、有人闖花園與國安爆口角

下班注意！國一大貨車翻覆僅1車道通行 南下車流嚴重壅塞

中職／桃猿補償方案要錢+1投手 陳俊秀部分轉隊費仍是新高

穿瑜伽褲不尷尬！她大讚好市多1無痕內褲 網激推：囤10盒在家

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友分享，自己在好市多購買的一款「無痕內褲」，引發網友熱議。聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影
女網友分享，自己在好市多購買的一款「無痕內褲」，引發網友熱議。聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影

許多網友會在臉書社團討論產品使用心得、消費體驗等，近期就有網友在「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享一款「無痕內褲」，引發網友熱議，直呼「超級好穿」。

不少女性在運動時，習慣穿著瑜伽褲，卻往往擔心褲型太過貼身露出內褲痕，害自己感到尷尬。不過原PO表示，她在美式賣場好市多（Costco）買的這款「Body Blue女內褲」無痕效果好，且材質舒服，直言「擔心內褲痕跡的人可以帶！」

女網友表示，這款「Body Blue女內褲」無痕效果好，且材質舒服。圖／擷自「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」
女網友表示，這款「Body Blue女內褲」無痕效果好，且材質舒服。圖／擷自「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」

貼文底下，許多網友大讚這款無痕內褲，「我現在都只穿這件」、「這組讚，連續買兩、三年了」、「這款好穿、耐穿又無痕，透氣性也好。美國COSTCO沒賣，我都從台灣帶。本人157cm、47kg，但不喜歡內衣褲太緊身，所以都買M號，穿起來也不違和」、「我買了5年以上，太好穿又透氣，家裡囤了10多盒，怕買不到」、「超級好穿，一定要穿，非穿不可」。

也有過來人指出，該產品尺寸較大，建議民眾購買時可挑小一號，「尺寸偏大，建議小一號」、「我覺得它要穿小一碼。平常一般尺寸我穿L，但它的L卻太大，我改買M剛好」、「這組尺寸算大，我沒有很瘦，臀圍92公分穿S，第一次買M又退，再買S」。

Costco 好市多 內褲

延伸閱讀

數學考卷出題「吃6顆水餃」 小學生無厘頭作答讓一票人笑翻

海底撈推吃到飽！478元實現「海底撈自由」 大陸試賣2店曝光

他網路訂房實際入住大縮水僅7坪要4280元 業者：含公共空間

90％胖子都有4壞習慣！營養師曝「2餐具別用」：不小心就熱量過高

相關新聞

穿瑜伽褲不尷尬！她大讚好市多1無痕內褲 網激推：囤10盒在家

許多網友會在臉書社團討論產品使用心得、消費體驗等，近期就有網友在「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享一款「無痕內褲」，引發網友熱議，直呼「超級好穿」。

可戰20年？好市多賣「超商微波爐」驚人售價曝 網：很難回本

許多人會到超商買微波美食，直接在超商用微波爐加熱，馬上就可以享用。近期有網友認為，超商的微波爐很堅固，買一台應該可以用個20年，好奇要去哪裡買，結果釣出內行人表示「好市多就有」，但是價格非常驚人。

他看「超商1物」超堅固想買回家 網一看價格傻眼：沒用個20年回不了本

現代人忙碌為求方便及快速會選擇去超商買微波食品，而店員也會大量使用微波爐幫忙加熱。一名網友表示，他看到店員用力甩微波爐的門，也沒壞掉感覺很堅固，很想買一台回家，於是想問問大家，「7-11的微波爐哪裡買？」。

好市多「超萌巧克力」吃著還嘎嘣脆 網驚：比骨灰罈紅茶更療癒

好市多是不少人休閒採買的好去處，隨著聖誕節將近，也有不少應景新品登場，近日一款巧克力就引發會員熱烈討論，不過口感倒不是眾人的焦點，是因為包裝實在太可愛了，網友還笑稱，療癒感已經超越「骨灰罈紅茶」的罐子。

2個月來念念不忘...香港人愛上台灣25元飲料 淘寶代購一組飆破600

因為地址位置鄰近，也較無語言隔閡，不少香港旅客會選擇來台灣觀光。近日一名香港人表示，她今年10月從台灣旅遊回港後，一直對台灣一款飲品念念不忘，這次跨年終於又要去台灣，準備大肆囤貨給親朋好友當成...

1個不到40元！好市多「神級甜點」再復出 網暴動：史上最好吃

美式賣場好市多因為商品眾多，價格實惠，有大批粉絲擁護。其中甜點的部分跟常常隨著季節換新，最近有一款「新鮮草苺迷你戚風蛋糕」，網友吃完後驚為天人，直呼是「好市多史上最好吃的甜點」，引起網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。