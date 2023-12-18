穿瑜伽褲不尷尬！她大讚好市多1無痕內褲 網激推：囤10盒在家
許多網友會在臉書社團討論產品使用心得、消費體驗等，近期就有網友在「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享一款「無痕內褲」，引發網友熱議，直呼「超級好穿」。
不少女性在運動時，習慣穿著瑜伽褲，卻往往擔心褲型太過貼身露出內褲痕，害自己感到尷尬。不過原PO表示，她在美式賣場好市多（Costco）買的這款「Body Blue女內褲」無痕效果好，且材質舒服，直言「擔心內褲痕跡的人可以帶！」
貼文底下，許多網友大讚這款無痕內褲，「我現在都只穿這件」、「這組讚，連續買兩、三年了」、「這款好穿、耐穿又無痕，透氣性也好。美國COSTCO沒賣，我都從台灣帶。本人157cm、47kg，但不喜歡內衣褲太緊身，所以都買M號，穿起來也不違和」、「我買了5年以上，太好穿又透氣，家裡囤了10多盒，怕買不到」、「超級好穿，一定要穿，非穿不可」。
也有過來人指出，該產品尺寸較大，建議民眾購買時可挑小一號，「尺寸偏大，建議小一號」、「我覺得它要穿小一碼。平常一般尺寸我穿L，但它的L卻太大，我改買M剛好」、「這組尺寸算大，我沒有很瘦，臀圍92公分穿S，第一次買M又退，再買S」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言