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可戰20年？好市多賣「超商微波爐」驚人售價曝 網：很難回本

聯合新聞網／ 綜合報導
網友覺得711的微波爐很好用。示意圖／ingimage
網友覺得711的微波爐很好用。示意圖／ingimage

許多人會到超商買微波美食，直接在超商用微波爐加熱，馬上就可以享用。近期有網友認為，超商的微波爐很堅固，買一台應該可以用個20年，好奇要去哪裡買，結果釣出內行人表示「好市多就有」，但是價格非常驚人。

一名網友在PTT發文，他表示7-11超商的微波爐，吞吐量有夠大，更別說是自助式，而且看店員都超用力甩門，感覺還是很堅固，「如果買一台應該可以戰個20年吧？」，好奇到哪裡可以買到。

不少網友留言回應，「好市多」、「Panasonic NE-1853一台3萬初頭，吃220VＭ你可以想一下」、「這台很猛，220V大瓦，按鍵也可以改預設值」，實際上好市多官網查看，一台售價為32,599元。

但不少人也認為沒必要買，「3萬多沒用個二十年還真的回不了本」、「微波爐買大的幹嘛，烤箱買大的還差不多」、「家裡的買這種幹嘛...」、「買普通的就夠用了吧」、「開餐廳才需要吧」。

微波爐 好市多 7-11

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