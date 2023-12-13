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2個月來念念不忘...香港人愛上台灣25元飲料 淘寶代購一組飆破600

聯合新聞網／ 綜合報導
有香港人到台灣旅遊時，去超商買了一款飲料，一喝超驚豔，甚至返港2個月還念念不忘。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
有香港人到台灣旅遊時，去超商買了一款飲料，一喝超驚豔，甚至返港2個月還念念不忘。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

由於語言相通、地理位置相近，不少香港旅客會選擇來台灣觀光。近日一名香港人表示，她今年10月從台灣旅遊回港後，一直對台灣一款飲品念念不忘，這次跨年終於又要去台灣，準備大肆囤貨給親朋好友當成伴手禮，不過她擔心行李托運會發生變質問題，因此發文求助網友。貼文曝光後引發一陣討論，許多人紛紛歪樓大讚這款台灣飲品超好喝，甚至在大陸淘寶平台代購一組飆破新台幣600元。

一名小紅書網友表示，她10月份在台灣旅遊時，路過便利商店隨興買了25元綠奶茶口味的「飲冰室茶集」，她驚呼一喝不得了，回去香港2個月後還是念念不忘，幸運的是這次要和老公去台灣跨年，終於可以買到飲冰室茶集，她想囤貨當成伴手禮送給好友，「我想讓朋友們也嚐嚐又便宜又好喝的奶茶」，不過她指出桃園機場安檢後好像沒超商賣這飲品，也擔心用行李托運會出現漏飲品和變質問題，因此發文求助網友意見。

一名香港網友表示，2個月前從台灣旅遊回來，一直對飲冰室茶集念念不忘。圖／擷自小紅書
一名香港網友表示，2個月前從台灣旅遊回來，一直對飲冰室茶集念念不忘。圖／擷自小紅書

貼文曝光後引發討論，一些港澳網友留言分享在香港、澳門可以買得到飲冰室茶集，但要耐心找一下，「在香港銅鑼灣廣場有一間在賣」、「我在港鐵大圍站裡的日本友好貨店買到一瓶」、「我記得澳門有賣這玩意兒」。也有人去搜尋大陸淘寶平台，發現有人代購賣飲冰室茶集、鮮奶綠、純喫茶等台灣飲料，還宣傳主打「來自台灣的味道」，但販售價不便宜，像綠奶茶口味的飲冰室茶集3盒就要人民幣150元（約新台幣660元）。

有網友喝過飲冰室茶集留言狂讚，「是好喝的」、「這個好喝！真的！」、「我家冰箱超多，我每天都得喝，綠色的最好喝」、「這款烏龍奶茶也好喝！」。

根據網購平台介紹，400ml紙盒包裝的飲冰室茶集要價25元，分為綠奶茶、烏龍奶茶和紅奶茶口味，過去就有PTT鄉民發文詢問哪種口味最好喝，最多人推薦「烏龍奶茶」，「烏龍奶＋1」、「烏龍奶，偶爾回味還不錯」，也有人稱飲冰室茶集系列雖然很經典，但因為太甜偶爾才會喝。

大陸淘寶平台有業者開賣台灣飲料，3盒一組要人民幣150元（約新台幣660元），令不少人驚呆。圖／擷自小紅書
大陸淘寶平台有業者開賣台灣飲料，3盒一組要人民幣150元（約新台幣660元），令不少人驚呆。圖／擷自小紅書

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