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1個不到40元！好市多「神級甜點」再復出 網暴動：史上最好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多。聯合報系資料照／記者王昭月攝影
好市多。聯合報系資料照／記者王昭月攝影

美式賣場好市多因為商品眾多，價格實惠，有大批粉絲擁護。其中甜點的部分跟常常隨著季節換新，最近有一款「新鮮草苺迷你戚風蛋糕」，網友吃完後驚為天人，直呼是「好市多史上最好吃的甜點」，引起網友熱議。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文貼出一款好市多甜點「新鮮草苺迷你戚風蛋糕」，商品售價為一盒6入239元，平均一個不到40元，使用戚風蛋糕搭配新鮮草莓，裡面有卡士達內餡，網友吃完後覺得驚為天人，直呼是「史上好市多最好吃的甜點」。

好市多新鮮草苺迷你戚風蛋糕，商品售價為一盒6入239元，平均一個不到40元，CP值很高。圖／Costco好市多 商品經驗老實說
好市多新鮮草苺迷你戚風蛋糕，商品售價為一盒6入239元，平均一個不到40元，CP值很高。圖／Costco好市多 商品經驗老實說

網友看完也紛紛回應，「這個價格我買了兩次，真的很對得起價錢，也不會太甜很好吃」、「真的超好吃，但至少要兩家share，趕快吃掉它，不然很容易就壞了」、「真的好吃又不會太甜，上週五買一盒今天又去買」、「以這個價格，真的物超所值」、「我覺得很好吃」、「這款女兒很愛」。

但也有人認為，「浮誇到史上最好吃？」、「其實沒有很好吃，就很普通的很像拜拜蛋糕體，裡面擠東西，外面一顆草莓而已」、「有吃，覺得太乾，口感還好！」、「草莓很容易發霉，要小心」、「看了分享買了一盒，全家沒有人覺得好吃的，戚風蛋糕體不夠細緻，雖然便宜」。

好市多 甜點 草莓

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