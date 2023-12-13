1個不到40元！好市多「神級甜點」再復出 網暴動：史上最好吃
美式賣場好市多因為商品眾多，價格實惠，有大批粉絲擁護。其中甜點的部分跟常常隨著季節換新，最近有一款「新鮮草苺迷你戚風蛋糕」，網友吃完後驚為天人，直呼是「好市多史上最好吃的甜點」，引起網友熱議。
一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文貼出一款好市多甜點「新鮮草苺迷你戚風蛋糕」，商品售價為一盒6入239元，平均一個不到40元，使用戚風蛋糕搭配新鮮草莓，裡面有卡士達內餡，網友吃完後覺得驚為天人，直呼是「史上好市多最好吃的甜點」。
網友看完也紛紛回應，「這個價格我買了兩次，真的很對得起價錢，也不會太甜很好吃」、「真的超好吃，但至少要兩家share，趕快吃掉它，不然很容易就壞了」、「真的好吃又不會太甜，上週五買一盒今天又去買」、「以這個價格，真的物超所值」、「我覺得很好吃」、「這款女兒很愛」。
但也有人認為，「浮誇到史上最好吃？」、「其實沒有很好吃，就很普通的很像拜拜蛋糕體，裡面擠東西，外面一顆草莓而已」、「有吃，覺得太乾，口感還好！」、「草莓很容易發霉，要小心」、「看了分享買了一盒，全家沒有人覺得好吃的，戚風蛋糕體不夠細緻，雖然便宜」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言