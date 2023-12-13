快訊

到日本血拚買什麼賺最多？日旅達人發起投票 第1名僅台灣5-7折價

「台積電大同盟」明遠也布局日本 最怕找嘸年輕人來半導體

你唸對了嗎？草莓台語不是「刺波」！文化部揭正確讀音

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一試成主顧！她大推這款全聯炸物 內行人曝：早列必買第一名

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯超市生鮮蔬果品項多、分店設置多，家戶採買非常方便。圖／聯合報系資料照
全聯超市生鮮蔬果品項多、分店設置多，家戶採買非常方便。圖／聯合報系資料照

全聯超市生鮮蔬果品項繁多，是許多民眾日常備菜採買的首選。一位主婦網友推薦一項全聯好物極上海老，覺得蝦肉Q彈紮實、料理容易、價格又不貴。貼文分享後吸引許多同好附和「這款炸蝦真的很好吃」。

一位女網友在《我愛全聯-好物老實說》發文寫道，逛全聯超市時，看到社團裡被許多人推薦的極上海老炸蝦，就特地買了2盒回家試試。原PO表示，她是使用氣炸鍋處理，覺得炸蝦不會乾柴，裡面的蝦肉Q彈紮實，咬起來不會粉粉的，肉質蠻新鮮的，配上咖哩沾醬非常好吃，酥脆的蝦尾是自己最愛的部位。

原PO還說，平常外出點炸蝦料理，覺得價格都蠻貴的，但是這款極上海老炸蝦一盒有6尾，賣169元覺得不貴、很划算，和先生兩人一人可吃到3尾，真的很過癮，除了發文推薦給大家，也已列入自己的回購商品清單。

貼文曝光，許多網友都稱讚「這款炸蝦真的好吃」。事實上，這款炸蝦早已被其他網友列名「全聯必買的冷凍炸物」第一名，入榜的還有老四川麻辣鹹酥雞第二名，金牌脆薯排第三名，再加上氣炸鍋幾乎成為家庭必備料理器材，省時又省油，更讓網友推爆成為全聯必買炸物發燒品。

網友在全聯買了一盒極上海老炸蝦，覺得非常好吃，上網發文推薦給大家。圖擷自《我愛全聯-好物老實說》
網友在全聯買了一盒極上海老炸蝦，覺得非常好吃，上網發文推薦給大家。圖擷自《我愛全聯-好物老實說》

網友分享料理成品照。圖擷自《我愛全聯-好物老實說》
網友分享料理成品照。圖擷自《我愛全聯-好物老實說》

全聯 氣炸鍋

延伸閱讀

一年只賣一次！ 好市多上架「最好喝咖啡豆」 內行人大讚：不輸星巴克

好市多「不咬手神液」傳無預警斷貨 全網急跳腳：沒囤到貨

好市多「不咬手神液」傳無預警斷貨 全網急跳腳：沒囤到貨

全聯「罕見點心」CP值超高！她後悔沒掃貨 網友敲碗：天天逛都沒看到

相關新聞

一試成主顧！她大推這款全聯炸物 內行人曝：早列必買第一名

全聯超市生鮮蔬果品項繁多，是許多民眾日常備菜採買的首選。一位主婦網友推薦一項全聯好物極上海老，覺得蝦肉Q彈紮實、料理容易、價格又不貴。貼文分享後吸引許多同好附和「這款炸蝦真的很好吃」。

全聯「罕見點心」CP值超高！她後悔沒掃貨 網友敲碗：天天逛都沒看到

全聯是不少人採買的好去處，一名女網友近日在熟食區發現一款點心，不僅美味還很便宜，讓她大讚「整體很優秀」。不過因為該產品相當罕見，也讓底下網友不禁直呼：「哪裡有賣？」、「好想買！」

冬天限定！全聯「1沖泡咖啡」上架就被搶光 網大推：像星巴克現沖

每到冬天，星巴克都會推出冬季限定飲品「太妃核果風味那堤」，因為有超高人氣，近年也順勢推出沖泡式的太妃核果那堤，因為便宜而且一樣好喝，同樣受到民眾的喜愛。一名女子得知開賣消息後，馬上衝到門市把架上所剩的15盒全買光，開心表示「夠我喝一個月了」，不少網友也大讚「這款還原度真的很高」。

好市多「不咬手神液」傳無預警斷貨 全網急跳腳：沒囤到貨

美式賣場好市多（Costco）常推出一些讓民眾覺得實惠好用的商品，不過近日有一款「神級液體」被發現無預警缺貨，而且原因眾說紛紜…

一年只賣一次！ 好市多上架「最好喝咖啡豆」 內行人大讚：不輸星巴克

不少民眾會去美式賣場好市多買日常生活用品，近日一位男子發現，一年一度登場的Peet's咖啡豆上架了，讓他忍不住一口氣拿了3包回家，…

「最難吃泡麵」双響泡鹹魚翻身 1新口味震驚全網：是鍋燒意麵

被評為「台灣最難吃泡麵」的双響泡，即便在新冠肺炎疫情、颱風搶購物資時期，依舊在貨架上「屹立不搖」。不過，有網友日前分享，双響泡的新口味竟然不錯吃，認為很像「鍋燒意麵」的味道，貼文一出後，引起網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。