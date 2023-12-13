一試成主顧！她大推這款全聯炸物 內行人曝：早列必買第一名

全聯超市生鮮蔬果品項繁多，是許多民眾日常備菜採買的首選。一位主婦網友推薦一項全聯好物極上海老，覺得蝦肉Q彈紮實、料理容易、價格又不貴。貼文分享後吸引許多同好附和「這款炸蝦真的很好吃」。

一位女網友在《我愛全聯-好物老實說》發文寫道，逛全聯超市時，看到社團裡被許多人推薦的極上海老炸蝦，就特地買了2盒回家試試。原PO表示，她是使用氣炸鍋處理，覺得炸蝦不會乾柴，裡面的蝦肉Q彈紮實，咬起來不會粉粉的，肉質蠻新鮮的，配上咖哩沾醬非常好吃，酥脆的蝦尾是自己最愛的部位。

原PO還說，平常外出點炸蝦料理，覺得價格都蠻貴的，但是這款極上海老炸蝦一盒有6尾，賣169元覺得不貴、很划算，和先生兩人一人可吃到3尾，真的很過癮，除了發文推薦給大家，也已列入自己的回購商品清單。

貼文曝光，許多網友都稱讚「這款炸蝦真的好吃」。事實上，這款炸蝦早已被其他網友列名「全聯必買的冷凍炸物」第一名，入榜的還有老四川麻辣鹹酥雞第二名，金牌脆薯排第三名，再加上氣炸鍋幾乎成為家庭必備料理器材，省時又省油，更讓網友推爆成為全聯必買炸物發燒品。

網友在全聯買了一盒極上海老炸蝦，覺得非常好吃，上網發文推薦給大家。圖擷自《我愛全聯-好物老實說》