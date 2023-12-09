冬天限定！全聯「1沖泡咖啡」上架就被搶光 網大推：像星巴克現沖

每到冬天，星巴克都會推出冬季限定飲品「太妃核果風味那堤」，因為有超高人氣，近年也順勢推出沖泡式的太妃核果那堤，因為便宜而且一樣好喝，同樣受到民眾的喜愛。一名女子得知開賣消息後，馬上衝到門市把架上所剩的15盒全買光，開心表示「夠我喝一個月了」，不少網友也大讚「這款還原度真的很高」。

一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，得知沖泡式的「太妃核果那堤」開賣後，馬上跑去家裡的附近全聯找尋，沒想到已經賣完，而且店員表示，這款賣完就沒有了，因此原po也趕緊跑去其他家掃貨，把架上剩餘的15盒通通買光，開心說「夠我喝一個月了」。

不少人也大讚這款還原度很高，「寒流來襲的心頭好」、「這幾天變冷真的每天都想來一杯！」、「加牛奶泡開，冬天的小確幸，小7賣153」、「都買不到」、「這個好好喝」、「上禮拜我去門市買，真的超級好喝」、「蠻好喝的，味道很香」、「這個和星巴克現做的太妃核果那提的香氣、味道幾乎一樣」。

但也很多人反應這款飲品太甜，「去年被大家放火到受不了買一盒來嚐嚐，殊不知甜到我懷疑人生，到現在還沒沒喝完」、「甜的不能接受」、「偶爾療癒一下可以，每天喝太甜了」、「很甜啊…」，也有人分享可以加「鮮奶」或是「黑咖啡」來降低甜度。