好市多「不咬手神液」傳無預警斷貨 全網急跳腳：沒囤到貨

美式賣場好市多（Costco）常推出一些讓民眾覺得實惠好用的商品，不過近日有一款外觀綠瓶包裝「神級液體」被發現無預警缺貨，而且原因眾說紛紜，有人說可能斷貨，也有人說可能換同牌子，但內容物不一樣，但已引起不少愛用者急跳腳說「沒囤到貨」。

一名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團指出，有在使用FAIRY洗碗精的朋友，好市多短期內都不會再進貨了，從上次8月份特價後便沒再進，工作人員說也許會換同牌子但內容物有可能不一樣。

不少網友聽聞消息直說，「超愛這瓶，用量省又不咬手，怎麼不是斷黃色的那瓶啦」、「我也是，而且沒囤到貨」、「黃色那罐，真的洗到會生氣」、「黃的真的很雷」、「賣超好但不想賣了這哪招？」

「跑了兩家店或線上都沒貨」、「好險上次買了3箱」、「好不容易找到不咬手的洗碗精竟然斷了」、「這個真的超省超好用的，一點點就可以洗的很乾淨」、「氣炸鍋、任何東西、櫃子、木頭地板、衣服、碗盤、氣密窗....全都用超好的，又完全不傷皮膚。」

有網友也在留言區貼出照片指出「英國跟美國都賣改款的了，應該是代理商那邊要跑流程吧」，原po則回應，好市多的工作人員沒有說哪時候才會再賣，另有人打電話去台灣代理進口商P&G寶僑家品公司問，對方說好市多沒有跟它們公司下訂單，「如果跑流程的話應該不用很久吧，只希望好市多與寶僑公司可以趕快讓大家可以買到使用！」