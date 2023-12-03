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很耐用！他大推好市多這款浴巾「CP值超高」 過來人看法兩極

聯合新聞網／ 綜合報導
連鎖量販業者好市多。記者黃筱晴／攝影
連鎖量販業者好市多。記者黃筱晴／攝影

好市多是不少人休閒的好去處，近日有會員推薦一款浴巾，柔軟吸水又耐用，直呼自己用了很多年，CP值超高。貼文曝光後，也引發網友兩種心得論戰。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出這款浴巾，可以看到網路查詢價格為6入835元，平均一條約139元，他接著說道：「想來推薦一下這個浴巾，用好多年了，真的很划算，一條不用150元，CP值超高，厚度夠又柔軟吸水，還很耐用。我是一個很愛比CP值的人，相同效果或質感的東西，我一定找最便宜的平台或賣場買，唯獨這個浴巾，這麼多年過去了，真的沒話講」。

原PO激推這款浴巾，直呼一條不到150元，真的很划算。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》
原PO激推這款浴巾，直呼一條不到150元，真的很划算。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

對此，網友紛紛表示，「買一組反覆漂白洗淨，用了3年」、「很好用，夠厚、吸水，超划算，用過就洗，烘完蓬鬆、不掉屑，同一組用了8年，品質還是很好」、「純白的好處是可以用漂白水漂兼殺菌，一捆用很久」、「6入這價格很佛」。

不過也有網友說，「便宜，但是掉毛厲害，後來全部拿去給毛孩當墊布了」、「碎棉超多，要洗2到3次」、「最早是巴基斯坦生產，近幾年是印度。不只掉毛，也容易變薄後破，但CP值還是高」、「一開始很柔軟，但洗了10次左右就會開始變硬、變粗」、「不好用，洗很多次了還是很會掉棉絮，擦身體都黏在身上，最後受不了拿去退了」。

Costco 賣場 好市多 浴巾

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