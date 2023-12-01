超市一知名火鍋料「漲價又縮水」 網齊喊好貴：回不去的物價

天氣逐漸轉涼，正是大啖火鍋的好時機，有些人吃火鍋喜歡專攻蔬菜，有些人則追求肉片吃到飽，不過也有不少人吃火鍋必加火鍋料。日前一名網友到超市購買火鍋料，卻發現價格上漲幅度大，讓她直呼「怎麼印象以前沒有這麼貴？」

該名網友在FB社團「我愛全聯-好物老實説」發文，她分享當天去買火鍋料，卻發現桂冠出的魚餃、蛋餃等火鍋料的價格皆有調漲，原PO表示，曾經買過一包34元，但50元確實讓人難以下手，對此，有網友也回覆「從23元吃到現在這個價，都買不下去了！」

網友到超市購買火鍋料，卻發現價格調漲好多。圖片來源/臉書社團「我愛全聯-好物老實説」

貼文一出引發熱議，「以前可以一次拿好多包，現在是嚴選又嚴選」、「太貴了，想說加工食品少吃也比較好，就很少買了」、「現在吃火鍋覺得新鮮食材比火鍋料便宜」、「桂冠超貴，要便宜只能買別牌的」、「不止變貴！一年前發現它從10顆變8顆」、「回不去的物價」、「貴就算了還整個縮水」、「更貴的在旁邊，丸子類」、「真的超貴，以前記得30幾元」。

不過仍有不少忠實顧客認為，「漲價了雖然價位高，但火鍋料只選桂冠」、「+1，其他牌子吃不慣」、「覺得蛋餃中桂冠的最好吃，過年煮火鍋指定款」、「貴可以，品質不變就好」、「真的貴但真的最好吃，買過別牌的真的不行」、「真的漲很多，但桂冠還是最好吃」、「蛋餃還是桂冠的最好吃」。

此外，有網友表示若覺得貴可以改買其他牌子，「海霸王的比較好吃又便宜」、「最近買台糖四盒包裝119元覺得蠻好吃」、「可以改吃義美的，35元」、「買組合包划算一些，現在連加工食品都貴」、「蛋餃要選西北的」、「我覺得西北魚餃比較好吃，也比較便宜」、「火鍋料我都會去市場買，因為全聯太貴」。