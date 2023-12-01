快訊

小黃狗撿回2隻「超萌虎斑奶貓」暗示主人收編 網一看嚇壞：不想活了嗎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超市一知名火鍋料「漲價又縮水」 網齊喊好貴：回不去的物價

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人吃火鍋喜歡加火鍋料。示意圖／ingimage
不少人吃火鍋喜歡加火鍋料。示意圖／ingimage

天氣逐漸轉涼，正是大啖火鍋的好時機，有些人吃火鍋喜歡專攻蔬菜，有些人則追求肉片吃到飽，不過也有不少人吃火鍋必加火鍋料。日前一名網友到超市購買火鍋料，卻發現價格上漲幅度大，讓她直呼「怎麼印象以前沒有這麼貴？」

該名網友在FB社團「我愛全聯-好物老實説」發文，她分享當天去買火鍋料，卻發現桂冠出的魚餃、蛋餃等火鍋料的價格皆有調漲，原PO表示，曾經買過一包34元，但50元確實讓人難以下手，對此，有網友也回覆「從23元吃到現在這個價，都買不下去了！」

網友到超市購買火鍋料，卻發現價格調漲好多。圖片來源/臉書社團「我愛全聯-好物老實説」
網友到超市購買火鍋料，卻發現價格調漲好多。圖片來源/臉書社團「我愛全聯-好物老實説

貼文一出引發熱議，「以前可以一次拿好多包，現在是嚴選又嚴選」、「太貴了，想說加工食品少吃也比較好，就很少買了」、「現在吃火鍋覺得新鮮食材比火鍋料便宜」、「桂冠超貴，要便宜只能買別牌的」、「不止變貴！一年前發現它從10顆變8顆」、「回不去的物價」、「貴就算了還整個縮水」、「更貴的在旁邊，丸子類」、「真的超貴，以前記得30幾元」。

不過仍有不少忠實顧客認為，「漲價了雖然價位高，但火鍋料只選桂冠」、「+1，其他牌子吃不慣」、「覺得蛋餃中桂冠的最好吃，過年煮火鍋指定款」、「貴可以，品質不變就好」、「真的貴但真的最好吃，買過別牌的真的不行」、「真的漲很多，但桂冠還是最好吃」、「蛋餃還是桂冠的最好吃」。

此外，有網友表示若覺得貴可以改買其他牌子，「海霸王的比較好吃又便宜」、「最近買台糖四盒包裝119元覺得蠻好吃」、「可以改吃義美的，35元」、「買組合包划算一些，現在連加工食品都貴」、「蛋餃要選西北的」、「我覺得西北魚餃比較好吃，也比較便宜」、「火鍋料我都會去市場買，因為全聯太貴」。

火鍋 桂冠 超市 物價

延伸閱讀

好市多烤雞吃不完！神人教「最大效益工法」 網驚：價值從189變589

天才小當家！做菜加「1國民零嘴」飄海鮮味 他驚呼：不調味就超讚

天冷吃鍋！他好奇超商個人火鍋很賺錢？ 網搖頭：寧去火鍋店

小北百貨29年仍屹立不搖 網揭3優勢：神一般的存在

相關新聞

超市一知名火鍋料「漲價又縮水」 網齊喊好貴：回不去的物價

天氣逐漸轉涼，正是大啖火鍋的好時機，有些人吃火鍋喜歡專攻蔬菜，有些人則追求肉片吃到飽，不過也有不少人吃火鍋必加火鍋料。日前一名網友到超市購買火鍋料，卻發現價格上漲幅度大，讓她直呼「怎麼印象以前沒有這麼貴？」

小北百貨29年仍屹立不搖 網揭3優勢：神一般的存在

知名連鎖百貨「小北百貨」已開創29年，主要販售生活百貨與家庭五金等商品，在全台更擁有192家門市。近日，有民眾在PTT上好奇詢問「小北百貨的客群是哪些？」引起網友熱烈討論。

好個隱藏版薯包！好市多買洋芋片打開只有「2片」 網群笑：吃了個寂寞

美式賣場好市多（Costco）商品眾多且以「俗擱大碗」著稱，是消費者喜愛的大型量販店。日前有一名網友發文表示，打開一包洋芋片發現裡面僅有二片，引發網友熱議，驚呼「物美價廉的空氣」。

全聯挖到「1料理好物」成小家庭福音 大廚網友讚：少了這些就少一味

比起吃外食，現在越來越多人喜歡在家自己開伙，但許多獨居朋友或小家庭常為備料傷腦筋。一名網友也分享在連鎖超市挖到的1款「料理好物」，直指全聯販售的「辛香料組合包」簡直是不常做菜、小家庭族群的福音，連他自己都回購了好幾次...

網讚純喫茶上市30年稱霸超商飲料櫃 內行人曝最頂喝法

超商販售的商品種類越來越多，而飲料的選項更是多到讓人難以選擇，有網友就在PTT發文表示純喫茶屹立不搖這麼多年，幾乎每間超商都有它的蹤影，讓他好奇想問「純喫茶還能統治市售飲料界幾年？」

天冷吃鍋！他好奇超商個人火鍋很賺錢？ 網搖頭：寧去火鍋店

台灣人非常愛吃火鍋，許多便利商店也因此看中商機，推出各種火鍋湯底。近日，有網友在Dcard上表示，明明歐美國家冬天的氣溫較低，但他之前在國外念書時，卻鮮少看到火鍋店，而台灣卻連超商都在販賣小火鍋，好奇詢問「超商小火鍋如果能賣到國外，應該銷路也很不錯吧？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。