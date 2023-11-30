小北百貨29年仍屹立不搖 網揭3優勢：神一般的存在

知名連鎖百貨「小北百貨」已開創29年，主要販售生活百貨與家庭五金等商品，在全台更擁有192家門市。近日，有民眾在PTT上好奇詢問「小北百貨的客群是哪些？」引起網友熱烈討論。

原PO表示，自己目前住在新北中和，看到許多大大小小的賣場，像是家樂福、大潤發、全聯及美聯社等。她透露，某日她意外發現中和居然也有小北百貨，於是好奇發文詢問「小北百貨的客群是哪些？」

貼文底下，許多網友大讚小北百貨24小時營業，「半夜救急，是神一般的存在」、「小學家長的後備支援中心，半夜臨時說明天要繳交作業時，都能趕快去買材料」、「半夜一點需要買五金雜貨的人」、「五金和文具，半夜臨時要用很救急」、「被小北救了好幾次，每次都覺得還好有開24小時」。

也有網友認為小北百貨服務好，且店內販售品項多元，「服務真的很讚吧，退貨也乾脆」、「小北賣的零食、泡麵比超市還多樣，我家這邊的超市，都沒賣我想吃的那幾種」、「你知不知道小北的東西比超市還多還齊」、「跟老公一起去逛，他買五金我買廚房收納清潔日用品，超市跟五金不用分兩個地方買」。

還有網友指出，店內販賣的零食價格便宜又好吃，「我都半夜肚子餓去買餅乾吃」、「小北零食便宜」、「有一款麵包還滿好吃的，兩片四十元」、「小北有賣泡麵，而且跟大賣場同價格，超佛」。