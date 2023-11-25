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全聯挖到「1料理好物」成小家庭福音 大廚網友讚：少了這些就少一味

聯合新聞網／ 綜合報導
許多民眾習慣在家自己煮，但若人數較少，常會在備料時傷透腦筋。示意圖／ingimage
許多民眾習慣在家自己煮，但若人數較少，常會在備料時傷透腦筋。示意圖／ingimage

比起吃外食，現在越來越多人喜歡在家自己開伙，但許多獨居朋友或小家庭常為備料傷腦筋。一名網友也分享在連鎖超市挖到的1款「料理好物」，直指全聯販售的「辛香料組合包」簡直是不常做菜、小家庭族群的福音，連他自己都回購了好幾次，許多民眾看到後也大讚「看到超幸福」。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，直指賣場販售的「辛香料組合包」非常實用，從圖片可見，該組合包內有薑、蔥、大蒜及辣椒，爆香材料一應俱全，小小一包就能滿足料理提味時的所有需求。原PO也欣慰表示，「這個辛香料組合包我回購好多次，料理少了這些就少一個味道」。

許多人做料理時常因人數不多、難以備料而苦惱，原PO同樣也遇到類似的困難，他提到，「我們家偶爾開伙，為了這些配料買回來又用不多，常常放到遺忘」。該款「辛香料組合包」不僅材料齊全，且份量也相當剛好，令他不禁大讚，「對於不常開伙或是小家庭來說，實在太友善了」。

貼文掀起討論，許多網友也直呼超好用，「老實說真的很適合小家庭，一把蔥跟一盒辣椒真的很難用完」、「我也買過，很適合不常開伙、偶爾煮菜的人」、「前天去買，看到超幸福，對於偶爾煮或是小家庭真的是大福音」，也有人皆其他用途，「對露營咖也很方便」、「露營也很好用」。

然而，部分網友卻持不同看法，「我也覺得方便…只是有點貴」、「菜市場買就好了，這價錢貴死人」、「去傳統市場買就好了，買多少秤多少，兩根辣椒老闆直接送你」，也有網友推薦自己的收藏法，「辣椒可以撥籽下來自己種喔，以後要吃就摘下來煮，超方便」、「我都切一切放冷凍，很方便、不會浪費，想用就有」。

網友直指連鎖超市販售的「辛香料組合包」是小家庭福音。圖／取自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」
網友直指連鎖超市販售的「辛香料組合包」是小家庭福音。圖／取自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」

全聯 超市 外食 材料 賣場

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