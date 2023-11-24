網讚純喫茶上市30年稱霸超商飲料櫃 內行人曝最頂喝法

超商販售的商品種類越來越多，而飲料的選項更是多到讓人難以選擇，有網友就在PTT發文表示純喫茶屹立不搖這麼多年，幾乎每間超商都有它的蹤影，讓他好奇想問「純喫茶還能統治市售飲料界幾年？」

原PO發文表示，有不少飲料都會推出各種形式的包裝，但常見的市售飲料「純喫茶」自從1993年上架以後，30年來沒有出過鋁箔包、罐裝、寶特瓶等產品，就只有利樂包一種包裝。他說小時候就很多人都在喝，一直到現在仍然可以在市面上看到它在販售，地位屹立不搖，「幾乎每間超商都稱霸飲料櫃的最下層」，原PO也好奇純喫茶還能稱霸市售飲料界幾年？

貼文引來兩極評價，「不漲價再戰10年」、「這個價位稱霸啊，20元茶飲無敵手吧」、「除非它漲價，不然我都會買」、「那可是統一集團最賺錢的飲料之一」、「哪有稱霸？」、「你說麥香我還信」、「我認識的人都喝麥香紅/奶的，不太會去喝純契茶」、「都改喝光泉或義美的無香精茶飲」、「天仁茗茶比較好喝耶」。

還有愛好者分享喜愛的品項，「純喫茶最好喝的應該是烏龍青吧」、「你把純喫茶紅茶加鮮奶，屌打檯面所有奶茶」、「無糖綠最好喝」、「純喫茶的無糖綠雖然很淡，但屌打所有寶特瓶」、「以前每天都喝一罐純喫茶無糖綠，賣最好的是無糖綠吧」、「以前推過，統一杏仁茶+統一純喫紅，簡直好喝到爆」。