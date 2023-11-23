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天冷吃鍋！他好奇超商個人火鍋很賺錢？ 網搖頭：寧去火鍋店

聯合新聞網／ 綜合報導
許多便利商店趁著冬天推出各種火鍋湯底，有網友認為，若國外超商也販賣小火鍋應該很賺錢。示意圖／ingimage
許多便利商店趁著冬天推出各種火鍋湯底，有網友認為，若國外超商也販賣小火鍋應該很賺錢。示意圖／ingimage

台灣人非常愛吃火鍋，許多便利商店也因此看中商機，推出各種火鍋湯底。近日，有網友在Dcard表示，明明歐美國家冬天的氣溫較低，但他之前在國外念書時，卻鮮少看到火鍋店，而台灣卻連超商都在販賣小火鍋，好奇詢問「超商小火鍋如果能賣到國外，應該銷路也很不錯吧？」

原PO透露，前幾天晚上他突然覺得很冷，想吃點東西暖胃，便到附近的超商買了個人火鍋，並坦言「冷冷的天氣配著暖暖的火鍋，覺得真的很幸福」。他分享，過去他在國外讀書，若忽然想吃火鍋時，都會和其他亞洲同學一起購買食材、用餐。

原PO表示，火鍋煮起來很方便，不太容易失敗，而明明歐美國家的緯度較高，冬天也比台灣冷好幾倍，卻鮮少在路上看到火鍋店，他不解詢問「台灣沒這麼冷，超商小火鍋也賣一堆了，如果能賣到國外，應該銷路也很不錯吧？」

貼文底下，部分網友認同原PO的想法，「全家的麻辣鍋不錯」、「我有荷蘭的朋友覺得超商賣火鍋超讚誒，很羨慕台灣人！」、「天氣冷或沒人一起吃飯的時候，在超商買個小火鍋或是鍋底來煮，是真的滿爽的」。

但也有網友認為超商賣的火鍋價格偏高，會比較願意去小火鍋店用餐，「159元，去學校附近火鍋店大概能吃好幾倍吧」、「買這個還不如去小火鍋店，還有自助吧吃到飽」、「這個價位我直接去六扇門」、「159元真的去吃小火鍋，三媽或麗媽，不然貼個150去吃個有肉片、菜盤的火鍋」。

其他網友則推測，外國人不習慣吃太燙或湯汁太多的食物，使火鍋文化無法在當地盛行，「感覺外國人不習慣吃湯湯水水，可能要幫他們把料跟湯分開」、「我老公是美國人，他就不愛吃清湯火鍋，每次我揪他陪我去吃石頭火鍋，他都會邊吃邊嫌」、「之前聽過法國朋友說『他家不太喜歡太燙的食物』，普遍都溫冷溫冷的」。

Dcard 超商 火鍋

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