天才小當家！做菜加「1國民零嘴」飄海鮮味 他驚呼：不調味就超讚

越來越多人習慣在家自己煮，不僅可以控制飲食，還能按照自己的喜好進行調味。一名網友也分享自己的另類食譜，他大膽使用一款「國民零嘴」入菜，將其與蔬菜一同拌炒，沒想到竟蹦出好滋味，且不用另外調味就很好吃，讓他忍不住歡呼「料理新手第一次大成功！」，許多人看到菜單後也嘖嘖稱奇。

一名網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」分享，日前他看到台灣廚師詹姆士介紹零食吃法，便決定大膽地使用「北海鱈魚香絲」來做菜。原PO表示，他在鍋裡加入鱈魚香絲與一些蔬菜一同拌炒，把鱈魚香絲當作麵條，不用另外再加任何調味就很有味道，還有一股神似什錦炒麵淡淡的海鮮感，令他大讚「鱈魚香絲炒麵居然這麼好吃！」

原PO自稱是料理小白，沒有想到第一次嘗試烹飪「奇特食材」就獲得不錯的成果，讓他直呼「料理新手第一次大成功！」

貼文掀起討論，許多人都感到相當驚訝，「哇，好衝擊哦，真特別」、「好厲害，還真的沒有試過」、「感謝～學到了！哈哈哈哈哈」，也有網友想起日本動漫《中華一番！》的劇情，「麵非麵」、「小當家4ni（是你）？」、「小當家的其中一集～似麵非麵」。

不少饕客也跳出來分享各自另類的料理方式，「炸鱈魚香絲也很好吃」、「加在泡麵裡也很好吃」、「用來煮紫菜蛋花湯也很好喝喔」、「煮泡麵、稍微烤一下都好吃」、「炸鱈魚香絲，（加）一點蔥跟辣椒再撒胡椒鹽，超好吃」。