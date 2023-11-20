好市多烤雞吃不完！神人教「最大效益工法」 網驚：價值從189變589

好市多是不少人的休閒好去處，其中189元的「烤雞」更是熱賣產品之一，不過一隻雞的份量，在人數不多的情況下很難吃完，現在就有網友分享如何把烤雞「發揮最大效益」，只要六步驟，就算吃不完、下次接著吃也是「乾乾淨淨、舒舒服服！」

該名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文分享：

一、準備好盤子、剪刀、好的手套 二、將烤雞由袋中取出，將纏線移除 三、把不吃的部分，例如：雞頭、雞脖子、雞屁股等移除 四、將肉質好吃的部分，利用剪刀，漂亮的獨立取下來，會得到二支雞腿、二塊腿骨、二支雞翅 五、接下來開始剩下的肉，全部依紋理剝成雞絲 六、最後在雞絲上淋上袋中的雞油

網友靠六步驟，將全雞發揮「最大效益」。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

原PO貼出成品表示，「上面盤子分離好不吃的部位，用袋子裝好，如果下次需要煮高湯時就可以拿來熬煮。而下面那盤就是雞肉精華，就算無法一次吃完整隻雞，下次再繼續吃也是乾乾淨淨、舒舒服服」。

另外原PO也補充，有人會覺得處理很費工，所以在第一點就有提到，要有「好的手套」，盡量不要那種透明塑膠袋手套，會阻礙工作的順暢度，依先前的的經驗，一隻約15分鐘就可以處理完畢。「至於雞絲，好多人分享了不錯的做法，我也學了好幾招，今早就用中秋節沒用完的韓式醃醬，先把雞絲拌過後，再夾入好市多買的蛋餅皮中，煎給小孩當早餐，讚！」

網友紛紛表示，「你是鹹水雞系？」、「切得好漂亮」、「把189弄成589的價值」、「再買一包墨西哥餅皮，夾進烤雞和莎莎醬，絕配」、「骨頭在磨成粉熬湯喝掉，袋子拿來當去便利商店買東西的購物袋」。