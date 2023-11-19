快訊

中菲南海衝突快速升溫 「全球最強」中共海警嶄露鋒芒

黑豹旗／絕地逆轉！平鎮4：2擊敗鶯歌 奪隊史第7冠

國民黨提名不分區立委五席醫界代表 嗆聲賴清德高下立見

一喝就驚艷！他大推好市多1飲品 網點頭：很方便

聯合新聞網／ 綜合報導
網友推薦美式賣場好市多（Costco）所販賣的一款飲品。圖／聯合報系資料照片
網友推薦美式賣場好市多（Costco）所販賣的一款飲品。圖／聯合報系資料照片

美式賣場好市多Costco）商品眾多且賣場內提供多項食品試吃，是不少民眾喜愛的大型量販店。近日，有網友在「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」大推1款飲品，引起網友討論。

原PO透露，他近日在逛好市多時，剛好遇到西雅圖「榛果風味濃淬咖啡球」有提供試喝，沒想到一喝就讓他非常驚豔，坦言「很好喝」。他表示，原本以為該產品得透過膠囊咖啡機才能食用，但店員卻強調直接加到牛奶即可，讓他忍不住直呼「超方便！」

此外，因咖啡球包裝上寫有「日本技術」及「產地日本」，使原PO認為非常厲害。他補充，目前一包袋裝咖啡球共有40顆為359元，且冷或熱水都可以沖泡，並在文末大推「還沒喝過的可以試試看，小小一顆攜帶蠻方便的」。

貼文曝光，許多試喝過的網友都稱讚該咖啡球，「真的不錯，微糖的感覺…」、「今天試喝了，還不錯」、「我也有喝到，試喝是一顆搭配150cc、60°的溫柯克蘭鮮奶，好好喝」、「之前就喝過了，很好喝很方便」、「配牛奶當拿鐵喝超讚」。

但也有網友不太喜歡這款產品的味道，「現場喝覺得咖啡味有點淡」、「昨天試喝，覺得有點甜，像在喝調味乳」、「剛剛在內湖店有試喝，感覺有點偏甜，我自己平常是手搖無糖，紅茶一分糖」。

Costco 好市多 咖啡

延伸閱讀

陸人超愛吃小龍蝦！ 為何在台紅不起來？ 網揭真相：根本在吃醬

淘寶服務大贏！他問蝦皮不怕被淘汰嗎？ 網讚這點：懷疑客服不下班

英國叫麥當勞外送竟收「隔夜漢堡」 情侶吃下肚後雙雙病倒

他買特大杯飲料「少掉一大口」 怨物價漲過頭：都縮水了

相關新聞

一喝就驚艷！他大推好市多1飲品 網點頭：很方便

美式賣場好市多（Costco）商品眾多且賣場內提供多項食品試吃，是不少民眾喜愛的大型量販店。近日，有網友在「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」大推1款飲品，引起網友討論。

馬桶污垢清不掉怎麼辦？ 網狂推「檸檬酸」：好用又便宜

居家廁所清潔相當重要，若沒清潔乾淨，除了可能產生異味外，也容易滋生細菌影響健康。近日，一名網友相當煩惱，如何清潔馬桶蓋及馬桶連接處的黃垢，他表示無論如何刷洗都無法處理乾淨。網友們紛紛推薦「檸檬酸＋熱水」組合，只要用廚房紙巾濕敷，就能輕鬆去除陳年汙垢。

媲美星巴克！全聯「1銅板美食」加熱後超神 老饕大讚：架上有就全掃光

全聯因為價格實惠，又常位於住宅區附近，是不少婆媽的心頭好，不時就會去採購日常生活用品。近幾年，全聯也推出了不少麵包或是甜食產品，也受到民眾歡迎，近期又有人發現了全聯販售的阪急麵包系列，有一款39元的火腿起司可頌，吃起來「相當驚艷」，不少吃過的人都說媲美「星巴克可頌」，不過缺點就是因為太熱門，很難買到。

妹子逛ZARA不買衣服 狂推1隱藏商品「CP值超高」

知名品牌「ZARA」擁有不少精美的流行服飾，許多人也喜歡前往挑選適合自己的衣服。有一名女網友和朋友到ZARA閒逛，意外發現竟然不只賣衣服，連香水也有賣，而且CP值還非常高，讓她忍不住買了一瓶回家，貼文引來許多愛好者共鳴。

她讚好市多「1飲料」洗鐵鍋超乾淨 網友搖頭：太浪費啦

在眾多廚具的選擇當中，許多人最害怕鐵鍋，因為鐵鍋無論是開鍋或養鍋，都有特定的方法和步驟。有一名網友分享，自己在好市多買了一款飲料，因為口味不合，加上家人也不喜歡，就一直放到快過期。有天卻意外發現，這款飲料拿來洗鐵鍋「超好用」。貼文一出後，讓不少網友直言「真浪費」！

她曝好市多保鮮膜1超神用途 網大讚：被耽誤的防水貼膜

民眾如果有吃不完的東西，通常會使用保鮮膜將食物包住。日前，有女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一款在美式賣場好市多（Costco）所販賣的保鮮膜，並大讚「又找到神奇保鮮膜的新功能了」吸引許多網友關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。