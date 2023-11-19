一喝就驚艷！他大推好市多1飲品 網點頭：很方便

美式賣場好市多（Costco）商品眾多且賣場內提供多項食品試吃，是不少民眾喜愛的大型量販店。近日，有網友在「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」大推1款飲品，引起網友討論。

原PO透露，他近日在逛好市多時，剛好遇到西雅圖「榛果風味濃淬咖啡球」有提供試喝，沒想到一喝就讓他非常驚豔，坦言「很好喝」。他表示，原本以為該產品得透過膠囊咖啡機才能食用，但店員卻強調直接加到牛奶即可，讓他忍不住直呼「超方便！」

此外，因咖啡球包裝上寫有「日本技術」及「產地日本」，使原PO認為非常厲害。他補充，目前一包袋裝咖啡球共有40顆為359元，且冷或熱水都可以沖泡，並在文末大推「還沒喝過的可以試試看，小小一顆攜帶蠻方便的」。

貼文曝光，許多試喝過的網友都稱讚該咖啡球，「真的不錯，微糖的感覺…」、「今天試喝了，還不錯」、「我也有喝到，試喝是一顆搭配150cc、60°的溫柯克蘭鮮奶，好好喝」、「之前就喝過了，很好喝很方便」、「配牛奶當拿鐵喝超讚」。

但也有網友不太喜歡這款產品的味道，「現場喝覺得咖啡味有點淡」、「昨天試喝，覺得有點甜，像在喝調味乳」、「剛剛在內湖店有試喝，感覺有點偏甜，我自己平常是手搖無糖，紅茶一分糖」。