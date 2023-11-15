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馬桶污垢清不掉怎麼辦？ 網狂推「檸檬酸」：好用又便宜

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友相當苦惱家中廁所的陳年汙垢該如何清理。示意圖／Ingimage
一名網友相當苦惱家中廁所的陳年汙垢該如何清理。示意圖／Ingimage

居家廁所清潔相當重要，若沒清潔乾淨，除了可能產生異味外，也容易滋生細菌影響健康。近日，一名網友相當煩惱，如何清潔馬桶蓋及馬桶連接處的黃垢，他表示無論如何刷洗都無法處理乾淨。網友們紛紛推薦「檸檬酸＋熱水」組合，只要用廚房紙巾濕敷，就能輕鬆去除陳年汙垢。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上傳一張照片，圖中可見馬桶蓋及馬桶的連接處有明顯的黃色汙垢，原PO表示，這些陳年汙垢不知是甚麼原因造成的，即使已經用力擦拭但仍然無效，因此發文向網友們討教有效的清潔方法或用品。

除了各類的清潔劑外，有網友建議原PO可以使用檸檬酸，不僅使用簡單且便宜，「我前幾天用了檸檬酸＋熱水，噴在廚房紙巾上覆蓋一兩個小時吧，陳年尿垢整個馬上不見，完全不用刷哦」、「檸檬酸，我馬桶裡面出水口的這種黃水垢就是檸檬酸除掉的」、「檸檬酸用水融化撒在尿垢上，過陣子再刷掉很好刷」、「檸檬酸水噴在可分解衛生紙上，敷一晚，在第二天早上剝除、沖掉它們」。

另外，也有網友推薦使用小蘇打粉，或是使用邊角刷，比較容易清潔到隙縫，「灑一匙小蘇打粉，上面再灑一匙檸檬酸，再噴一點水，會起泡馬上變白，安全不傷身！」、「有時是工具刷不到，一般馬桶刷不容易刷到邊角，推薦用這種邊邊角角刷，刷毛比牙刷硬，刷頭角度也較符合刷縫隙邊角」。

馬桶 紙巾 廁所

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