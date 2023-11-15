媲美星巴克！全聯「1銅板美食」加熱後超神 老饕大讚：架上有就全掃光

全聯因為價格實惠，又常位於住宅區附近，是不少婆媽的心頭好，不時就會去採購日常生活用品。近幾年，全聯也推出了不少麵包或是甜食產品，也受到民眾歡迎，近期又有人發現了全聯販售的阪急麵包系列，有一款39元的火腿起司可頌，吃起來「相當驚艷」，不少吃過的人都說媲美「星巴克可頌」，不過缺點就是因為太熱門，很難買到。

一名網友在臉書「我愛全聯-好物老實說」發文，她最近到全連買了一款阪急麵包的「火腿起司可頌」，結果口味出乎意外的好吃，只可惜的是因為太熱門了，所以好像常常缺貨，這款火腿起司可頌麵包售價為39元，酥鬆丹麥可頌搭配上鹹香火腿、濃郁起司片，被網友激推「媲美星巴克」。

文章一出後馬上引起網友熱議，不少人大推「這個真的很好吃，而且完全不輸星x克的…重點不但好吃價格也很美」、「我每次去只要看到架上還有，我就會全掃」、「氣炸3分就狠像星巴客」、「火腿可頌超級好吃的！」、「好吃，但裡面美乃滋太多，會打開來挖掉再加熱吃」，也有人推薦另一個口味「檸檬糖霜可頌超好吃！可是近期都沒有看到了」。

全聯阪急麵包在今年9月推出了一系列可頌新品，有5款老少咸宜的口味，包含覆盆莓果泥可頌、蘋果可頌，以及檸檬糖霜可頌，除了三款水果戲外，經典的咖啡巧克力可頌也再回歸，再來就是被網友盛讚「媲美星巴克」的火腿起司可頌，5款可頌售價都為39元，因為很熱門，常有人表示看到後就要快買，避免想吃買不到。