她讚好市多「1飲料」洗鐵鍋超乾淨 網友搖頭：太浪費啦

在眾多廚具的選擇當中，許多人最害怕鐵鍋，因為鐵鍋無論是開鍋或養鍋，都有特定的方法和步驟。有一名網友分享，自己在好市多買了一款飲料，因為口味不合，加上家人也不喜歡，就一直放到快過期。有天卻意外發現，這款飲料拿來洗鐵鍋「超好用」。貼文一出後，讓不少網友直言「真浪費」！

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，自己買了好市多自有品牌的科克蘭有機蘋果醋，雖然口味不喜歡，但卻意外發現拿來洗鐵鍋超好用，「一用驚為天人」，甚至效果比白醋還更理想。文末也提醒大家，記得要開抽油煙機，不然家裡會「酸V酸V整天」。

一名網友指出，這款飲料就是好市多自有品牌的科克蘭有機蘋果醋。圖翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團

貼文一出後，立刻引起廣大網友留言討論，紛紛表示「這麼好的醋拿來洗鍋？」、「這好東西耶！真的有點浪費」、「用檸檬酸就可以達到一樣效果了」、「之前想買還買不到結果你拿來洗鍋子」、「太浪費了吧！用K牌白醋就可以啦」、「這鍋也吃的太高級了吧」、「用蘋果醋來洗鍋似乎有些浪費」。

也有不少網友分享這牌蘋果醋的喝法，「有胃食道逆流的朋友，不舒服的時候倒一點混一些白開水，不舒服感覺馬上消失」、「這個加氣泡水冰塊超級好喝耶」、「都拿來加蜂蜜調氣泡水，夏天時喝超快」、「加一點在抓醃過的小黃瓜內，很好吃」、「一杯氣泡水加一湯匙蘋果醋就很好喝了」、「+氣泡水+蜂蜜=蘋果西打」。