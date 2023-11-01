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嚐鮮民眾指肯德基「皮蛋蛋撻」比想像中好吃 老饕曝：像蔥花麵包

聯合新聞網／ 綜合報導
肯德基以皮蛋、蔥花為食材，推出「調皮搗蛋蛋撻」，日前有網友嚐過滋味後大讚「出乎意料的好吃」。圖／肯德基提供
肯德基以皮蛋、蔥花為食材，推出「調皮搗蛋蛋撻」，日前有網友嚐過滋味後大讚「出乎意料的好吃」。圖／肯德基提供

連鎖速食店肯德基又推出新的蛋塔，昨（31）日推出特別口味「調皮搗蛋蛋撻」，讓許多人好奇嚐起來的滋味。日前就有民眾搶先體驗，曝「一點都不難吃，出乎我意料的好吃」，底下也有留言直呼「很好吃，很像鹹派的口感，而且是肯德基蛋撻裡，我覺得最好吃的一款，希望能變常駐商品」。

一名網友在Dcard發文分享「皮蛋蛋撻」口感，指出表面有蔥花跟類似美乃滋的醬料，入口的味道很像「古早味蔥花麵包，抹了很多沙拉醬的滋味」，皮蛋則是夾在中層，要快吃完蛋撻才會有皮蛋香氣，而且皮蛋完全不會搶戲，讓他驚訝直呼「一點都不難吃，很神奇！比我想像的好吃」，事後他好奇問「大家吃過覺得如何？」

對此，有吃過的網友回應「期盼好幾天，個人也覺得很好吃，我覺得有點像鹹派的概念，皮蛋味很淡屬於鹹甜口，是肯德基非原味蛋撻中，我覺得最好吃的一款，甚至會期待他可以變成常駐商品耶，蠻建議吃看看」、「真的好吃！美乃滋好爽，以為獵奇但其實吃起來很協調，不過要價52元好心痛」、「我也覺得很像蔥花麵包口味，超級好吃，鹹甜的感覺很讚」。

但也有不少網友貼圖表達「無聲的質疑」，網友表示，「有人買來給我吃都要考慮，就好像鹹豆漿我到現在還不敢嘗試」、「改天就給你出腸粉鳳爪蛋塔」、「我還是想吃甜的，哈哈哈哈」。

皮蛋 肯德基

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