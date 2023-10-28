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菜市場不能說的秘密？每週「這2天」買菜最划算 攤商曝原因

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不能說的秘密⋯菜市場每週「這2天」買菜最划算？ 攤商曝原因

聯合新聞網／ 綜合報導
很多人不知道的是，菜市場有個不能說的秘密，在一周7天中，有兩天的菜價要比其他天的價格更划算。記者許正宏／攝影
很多人不知道的是，菜市場有個不能說的秘密，在一周7天中，有兩天的菜價要比其他天的價格更划算。記者許正宏／攝影

不少人買菜會選擇到菜市場，相較於大賣場較便宜且可以控制想要的量。不過很多人不知道的是，菜市場有個不能說的秘密，在一周7天中，有兩天的菜價要比其他天的價格更划算，對此，攤商出面解答背後原因！

近期菜價上漲，台北市市場零售高麗菜一顆要價超過200元，民眾買菜更加精打細算。據《中視新聞》報導，傳統市場的菜價似乎受到市場機制的影響，由於上班族平日要上班，只能假日到市場採買食材，因此周六、日兩天是菜市場人潮最多的時候，買氣旺價格通常較高；周一市場大多休市，周二家中冰箱空了，也是攤商補貨日，這天的批發價較高，所以菜價也較貴；周三、四買氣較低，價格也跟著下降，是菜價最便宜的時候；周五則是攤商補貨時間。

有市場攤商出面解釋，售價都是依進批貨價制定，批價高自然售價也高，「利潤其實都一樣，並沒有賺比較多」。不過也有攤商指出，周三、四確實買氣較差，剩的東西比較多，但菜價其實都一樣，只是收攤前沒賣完的話會開始做促銷，以較便宜的價格賣出，所以民眾若搶在收攤前來買就能省很多。

菜價 傳統市場

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