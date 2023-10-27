好市多買百香果切開是空的？ 網友見照：以為看到人類的誕生

聯合新聞網／ 綜合報導
百香果又名西番蓮、熱情果、雞蛋果，產於美洲的熱帶及亞熱帶地區。示意圖／ingimage
百香果又名西番蓮、熱情果、雞蛋果，產於美洲的熱帶及亞熱帶地區。示意圖／ingimage

美式賣場好市多販賣的生鮮蔬果受到不少消費者喜愛，一名會員買了一袋百香果，回家切開後，發現裡面是空的，上網PO照問「我的果肉咧」。網友見照以為「看到人類的誕生」，有專業網友解答是「授粉不完全」。

一位網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，第一次在好市多買百香果，回家切開一看，裡面竟是中空的，驚呼「我的果肉咧」。原PO表示，第一次買好市多的百香果，從未見過百香果長這樣，拍下照片並PO上網求解答。

貼文曝光，網友紛紛留言，「這個視角…好多蝌蚪喔」、「我以為我看到人類的誕生」、「我以為在上性教育課程」、「這是科學頻道截圖的吧？」、「切到一顆不孕症的」、「猛一看還以為是什麼病毒」、「買了個空虛跟寂寞」。

貼文也釣出專業網友幫解惑，「科普一下：百香果實際上吃的不是果肉，而是假種皮，包含荔枝、龍眼、波羅蜜等也是假種皮。會有照片這種情況是授粉不完全的現象，百香果隸屬西番蓮屬，這屬的植物通常都有自花甚至自株不親合的現象，需要異花乃至異株授粉，而如果授粉昆蟲沒有在柱頭都授粉完全或者遇上下雨讓授粉過程受阻也會產生胚珠沒辦法受精形成種子，沒有種子自然不會產生假種皮（我們吃的部分）。」

看了解答，許多人驚呼「長知識了」、「所以這照片真的是未受精模型」、「這是一顆附有教育意涵的百香果」。留人還有人歪樓，「我比較想知道，這是iPhone幾拍的？」，建議原PO可以去參加攝影比賽。

圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》
圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

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