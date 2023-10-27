他嫌好市多1家電配件少 換賣場大讚「CP值高」遭過來人吐嘈

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多（COSTCO）。圖／聯合報系資料照片
美式賣場好市多（COSTCO）。圖／聯合報系資料照片

不少人買東西都會「貨比三家」，就是希望找到CP值高的商品，或者看看哪家店給的比較優惠。有民眾在好市多看中一台知名品牌的吸塵器，還標榜絕對最便宜，但他發現其他賣場雖然貴了1889元，但是配件和贈品反而比較多又實用，讓他最後決定不在好市多購買。

民眾在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他比較過好市多和家樂福同品牌同款的吸塵器，發現在好市多看到的D牌吸塵器售價19999元，但購買後登錄只送架子，而且配件是陽春版，還不能換實用的；不過他到其他賣場看到的價格雖然貴了點，要價21888元，但登錄不只送架子，還多送價值3000元的洗地滾筒，而且配件還多了一兩個且比較實用，讓追求高CP值的他捨棄好市多，轉往其他賣場購買。

貼文一出，不少過來人吐嘈「坦白說…很可能一堆配件用不到」、「其實陽春版的就很夠用了，常用的就那兩三個而已」、「其實80%少用甚至用不到，現在都買主機+最基本款配件」、「現在不知道哪裡可以買到最陽春版，畢竟只用得到大吸頭、縫隙吸頭跟床墊吸頭，其他的配件完全閒置」、「相信我，常用的就那幾個吸頭，其他都只能擺在櫃子裡（買了7年的經驗）」、「我再怎麼用就那兩三個替換而已，其他幾乎在箱子裡沒拿出來過」。

還有網友表示，「明明就是dyson設計的不同的套組啊（長桿顏色不同），這樣也可以算在Costco頭上？」、「不同通路不同配置吧」、「就是每個通路的組合包內容有些微的差異，因為每個通路都要求廠商給他們獨家的價格或賣點，其實總金額算起來差不到哪裡去」。

好市多

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