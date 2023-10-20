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好市多進口「一物」好好吃！她曝價格比市場划算 網心動：便宜很多

聯合新聞網／ 綜合報導
網友讚好市多綠番茄好吃、CP值高，比市場小番茄、牛番茄划算。圖片來源/臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
網友讚好市多綠番茄好吃、CP值高，比市場小番茄、牛番茄划算。圖片來源/臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說

好市多販售許多民眾日常所需用品，其中商品的高CP值也吸引民眾時常回購。一名網友日前在好市多購買加拿大進口的綠番茄，本來覺得才11顆賣349元很貴不划算，沒想到一吃驚為天人，直呼「皮薄沒有酸澀味，意外好吃」，相比近期在市場看到的牛番茄、小番茄，CP值更高。

原PO在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，分享她在好市多發現一款加拿大進口的綠番茄，當時老公極力推銷她「很好吃」，她抵擋不住攻勢只能買一盒回家試試，沒想到試吃之後發現竟意外好吃，PO也透露，近日去市場逛發現一盒小蕃茄就要價299元，牛番茄比較貴也沒有比較好吃，相較之下可以接受綠番茄的價錢了。

貼文一出，網友紛紛表示，「買過，有驚艷到！」、「沒想到竟然是好吃的，有機會買來試試」、「怎麼個好吃法呢？不敢吃番茄的也有可能覺得好吃嗎？」、「我也有買欸！當下覺得好貴，但想給它一次機會。回家配生菜吃，真的有甜甜」、「我當初也是抱著嚐鮮試試，意外的味道很不錯，而且是甜的，薄皮口感比較紮實，有機會再遇到是會回購的商品」。

也有網友分析市場價格，「現在可以買，真的比市場牛番茄便宜很多」、「目前買很划算，因為可能比市場蕃茄還便宜」、「真的好吃，我上次買的時候是199元，可能剛好遇到檔期活動」、「市場溫泉蕃茄一斤160元」、「現在2顆就100元。這個便宜」、「現在市場的番茄2、3顆就100元了，相比起來這真的很便宜了」、「牛番茄價格又漲翻天，一顆要45元，嚇人」。

好市多 加拿大 綠番茄 蕃茄 Costco

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