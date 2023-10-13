台中好市多加油享「每公升優惠4元」福利 羡煞其他縣市

一名女子在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一張在台中好市多加油站的照片，照片上標示油價的告示牌明確寫著「本日汽油每公升優惠4元」，引來居住在其他縣市的網友哀號，許願台中以外的好市多也能附設具有這樣優惠的加油站。

原PO隨照片PO文：「剛剛去加油發現今天每公升優惠4元」，網友詢問這在哪一間好市多，女子則回答在台中，並表示是在3日前加油時看到的優惠告示。

網友發現，台中的好市多加油站每公升優惠4元。擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

消息一出，網友紛紛表示：「好市多加油站也太香了吧！」、「一週加一次，整年不購物，繳年費也划算」，並在留言處許願：「什麼時候台北開一間啊？」、「高雄是最早的好市多，居然沒有加油站，對得起高雄人嗎？」、「台南覺得羨慕」、「中壢店也是，今天才去加」、「希望嘉義也來開一家」。

對於好市多的汽油為何能有這樣的優惠，也有人好奇想探究：「汽油也有即期品促銷嗎？」、「如果好市多賣這個價還能維持營運？我真好奇那中油虧損是因為？」、「由此可知，中油利潤有多好」。

有人疑惑好市多的汽油油質是否良好，「我自己有卡但家人都不敢加，都只加中油還指定國營比較有保障」，有人說好市多的油源是中油，應該跟中油是一樣的品質。