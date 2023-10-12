手刀快搶！好市多銅板價「神級甜點」 知名烘焙師也掛保證：內餡有水準

美式賣場好市多，商品總類琳瑯滿目，每次推出新商品，總是屢屢掀起話題。近日，有會員就在社群上分享一款甜點，令他直呼「內餡非常有水準」，但沒想到該名網友竟是知名烘焙師呂昇達，曾出過不少烘焙書籍，也曾開班授課。文章曝光，引起網友們暴動，紛紛表示「老師推薦，非買不可」。

烘焙師呂昇達在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文推薦「菠蘿奶油泡芙」，他表示這款甜點相當好吃，「內餡非常有水準，外交官奶油的做法（卡士達混合鮮奶油）」。從照片中可見，9入一盒的菠蘿奶油泡芙售價369元，平均單價41元，僅需花費銅板價就能吃到高水準的泡芙。

菠蘿奶油泡芙。圖擷取自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

文章曝光，網友們紛紛表示，「老師都掛保證了，一定是好吃的」、「老師推薦的好有說服力」、「專家認證，一定要買起來」、「老師都推薦了，非買不可了」、「竟然被老師推薦～再來重買一次好了」。

另外，也有網友分享真實口感，「冷凍庫拿出來氣炸，皮會很脆內餡剛剛好」、「放到冷凍庫變成冰淇淋好吃」、「有甜到，皮太厚，「我個人」覺得不會再買第二次」、「今日買回，剛剛立馬吃了，外皮不行耶，軟軟很不像菠羅，但內餡是ok」。