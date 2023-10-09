好市多買到「發霉長菌絲」奇異果！網建議「一招」：品管自己把關

近期好市多生鮮食品頻頻出問題，讓不少顧客氣憤又無奈。一位民眾分享自己買到「發霉奇異果」，上面還有白色菌絲，讓她對好市多的品質控管直搖頭，也讓不少網友一致認為「挑水果要自己先把關」。

原PO在Facebook社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己7日晚間在好市多北投店採購，沒想到回家後卻發現，箱子裡的奇異果居然有好幾顆都發霉，甚至長出菌絲，讓她傻眼詢問「好市多的品管到底是怎麼了？」

原PO補充，因為自己不喜歡打開盒子摸水果、挑三揀四的「大媽行為」，因此刻意拿了下層的商品，想說應該比較沒問題，當下只有掀開塑膠膜瞄了一眼，「基本就是信任品質，沒仔細查看」。

貼文一出，許多網友紛紛表示，「好市多有品管？」、「沒有在品管的啦」、「會員就是好市多的品管員」、「會不會是已經別人品管過被你買走的」。也有人分享類似經驗，「曾買過一箱裡面有半箱是壞的」、「發霉還爛到噴汁」。

不過，也有網友給出實際建議，教原PO之後買生鮮食品一定都要先檢查，「你拿當下就要先開箱檢查，有問題那顆當場請工作人員幫你換掉，別管那些自以為正義魔人的目光」、「要現場人員幫忙打開檢查並且把有問題的做出更換，這不是大媽行為，而是消費者權益」、「水果這東西本來就沒有百分百ok的，如果有店員在旁還可以請他們協助挑，買的安心」。