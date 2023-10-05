超商「絕版美食」回歸！老粉超感動：以為再也吃不到 內容物差異曝光

超商有不少復古美食令不少人相當懷念。一名網友最近去7-11買晚餐，她非常懷念以前曾出過的「焗烤奶油蝦仁義大利麵」，沒想到她這幾天又去7-11時居然看到重新上架了，令她欣喜若狂不禁直呼，「真的是小時候的回憶」。

一名網友在Dcard「美食板」發文，她最近下班都會去超商買晚餐，前陣子推出與晶華酒店聯名的蝦仁通心粉與以前曾出過的「焗烤奶油蝦仁義大利麵」有點相似，本以為是復刻之前的版本，但價格對她來說有點貴要109元，享用後也發現口味也差很多。

原po這幾天又去7-11買晚餐，突然在架上看到非常懷念的「焗烤奶油蝦仁通心粉」，內心相當激動得馬上買回家，雖然內容物和以前有些不同，但整體吃起來已經非常相似了，於是想問問，「大家小時候有買過這款義大利麵嗎？」。

此文一出，網友紛紛表示，「天啊！！包裝看起來也跟以前的很像」、「今天直接買來當午餐，希望桃木燻雞飯團也可以回來！！」、「我小時候也超愛吃！！今年真的是文藝復興之年」、「許願，焗烤馬鈴薯」、「我剛剛去711看到它超級港動欸，以為再也吃不到它了，所以毫無考慮直接買下去」、「我也買到了！！！！！！吃的是回憶是青春啊」、「天啊看起來好好吃！！！價錢也好佛」、「今天午餐吃小七剛好看到它，超激動RRRRRR，我已經忘記之前內容物還有哪些，但覺得味道差不多，超感動」、「童年回憶，我記得我小時候這個才$39（通膨的力量好可怕」。

原po在留言補充，「以前的印象有魚板～現在換成蟹肉絲了，我也覺得味道差不多，但以前的有時候會拿到醬爆多的」。