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全聯「醒腦商品」比秀逗糖還可怕？ 網喊超提神：酸到牙痛

聯合新聞網／ 綜合報導
連鎖超市全聯福利中心因分店眾多，是許多人採買的好去處。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
連鎖超市全聯福利中心因分店眾多，是許多人採買的好去處。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

開車需要集中精神，有些駕駛為了提神，會嚼口香糖、喝提神飲料。然而最近有網友分享全聯一款商品，直呼「比秀逗糖還可怕」，引起熱議。留言紛紛表示，「這個一口我就嚇到了，真的驚醒」、「好吃但不好買」。

網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》貼出全聯這款醒腦商品「驚醒李」，包裝還可以看到吉祥物福利熊頭暈、嚇到的表情，原PO也直呼：「這東西比秀逗糖還可怕」、「真的很酸，酸到牙齒有點痛」。

全聯這款「驚醒李」，包裝還可以看到福利熊頭暈、嚇到的表情。圖擷自《我愛全聯-好物老實説》
全聯這款「驚醒李」，包裝還可以看到福利熊頭暈、嚇到的表情。圖擷自《我愛全聯-好物老實説》

對此，網友表示，「開車吃，超提神」、「我很喜歡耶」、「上班快睡著的好酸伴」、「這個很好吃欸，但不好買」、「每次買都掃好幾包，店員還笑說我有孕了」、「第一口震驚，然後一口接一口，還會回味欸」。

不過也有網友說，「添加過多的檸檬酸，少吃吧」、「感覺這個酸跟酸梅的酸不太一樣，我是吃一顆就不吃了」、「完全沒有酸的感覺」、「有的檸檬酸多到苦，有的少到沒感覺，攪拌不均勻，不過本體還真的醃得不錯」。

牙齒 全聯

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