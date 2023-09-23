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好市多驚見「橘色干貝」！他好奇「能吃嗎？」老饕讚爆：是極品

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多。圖／聯合報系資料照片
美式賣場好市多。圖／聯合報系資料照片

很多人都喜歡吃海鮮，其中口感鮮甜、營養價值高的干貝又是饕客們的最愛之一。不過近日有一名網友到好市多採購後，發現買到的一包干貝裡面有一顆顏色特別深，已經到橘色的感覺，讓他有點擔心問「可以吃嗎？」，內行人也出面解答。

一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文詢問，他最近到好市多採購，其中買了一包生干貝，回家發現裡面有一顆干貝特別深色，已經到了「橘色」的外觀，讓他納悶「請問為什麼有一顆顏色不一樣？那顆可以吃嗎？」

網友發現在好市多買的干貝有一顆顏色特別深色。圖／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區
網友發現在好市多買的干貝有一顆顏色特別深色。圖／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區

此文一出馬上引起網友熱議，很多人開玩笑說「色違的」、「那顆是隊長」、「我覺它應該是中毒了」、「它有曬太陽」、「這顆是大秘寶」、「幫你煎好了，不要浪費」、「蛋黃口味，那顆是金沙干貝」。

也有不少內行人指出，「認真回答，是基因突變種哦，蠻常見的。在日本因為顏色鮮豔討喜會被特別挑出來高價售出」、「橘貝！高品質的」、「干貝王，你賺到了」、「那顆會特別甜，通常一盒裡面會放一顆左右」、「極品！口感較Q」、「那是非常好的等級，極品」。

好市多 海鮮

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