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【一劍浣春秋】能做朋友嗎？影迷與女優最好的距離是…

聯合新聞網／ 一劍浣春秋
社群讓很多女優又愛又怕。圖／翻攝自sakumomo1203 on X
社群讓很多女優又愛又怕。圖／翻攝自sakumomo1203 on X

「咦，miru怎麼了？」

最近很多朋友來信詢問這事，明明之前在TRE台北國際成人展表現不錯，有大批粉絲自日本飛來為她加油，之前又發出「我要成為業界第一」的豪語，怎麼突然狀況急轉直下，X（原twitter）的小號說自己封鎖了某位粉絲，在IG的直播又一副快哭了的模樣？

miru最近的狀況讓人擔心。圖／翻攝自miruteer_29 on X
miru最近的狀況讓人擔心。圖／翻攝自miruteer_29 on X

說穿了就一句話，都是社群惹的禍：雖然miru沒有明說，但有在注意的朋友應該都發現她與那位日本女鐵粉鬧得是不可開交，兩人過去有多好現在的裂痕就有多大，miru現在不但絕口不提這位女性鐵粉，甚至在所有的社群網站都把對方封鎖。這位女鐵粉也是受傷頗重，除了將之前預約好的作品全數取消也在X批評miru只為自己著想，最後乾脆棄用當初為了miru註冊的帳號，另外註冊新帳號去追其他女優了〜

成人展是影迷與女優最近的距離。圖／翻攝自TREtaipei on X
成人展是影迷與女優最近的距離。圖／翻攝自TREtaipei on X

那雙方到底在吵什麼呢？雖然兩人都沒有說明吵架的內容，但一般認為是miru與鐵粉喪失了「偶像與粉絲的距離感」導致感情生變，這是什麼意思呢？來舉個例子好了，一般粉絲見到女優多半是在見面會或是成人展這樣的大型活動上，他們大多會對她說：「我支持你很久了，每天都在你的X上留言，希望你多舉辦活動，我會拍很多很多你美美的照片喔！」而女優也會笑容可掬地感謝影迷的支持，然後在時間允許的情況下於社群（X和IG）回覆影迷的留言。

就這樣，沒了。

雖然有些女優會在社群上追蹤粉絲，但不代表雙方是朋友。圖／翻攝自murakami_yuka_ on X
雖然有些女優會在社群上追蹤粉絲，但不代表雙方是朋友。圖／翻攝自murakami_yuka_ on X

而miru和女鐵粉在之前又更親密一點，雙方會在社群上私訊聊天，當女優沒有那麼高高更上、與粉絲就像朋友一樣的時候，那難免就有磨擦了－－比方說粉絲會在活動上有獨占女優的心態、會希望女優對自己有與眾不同的對應；又比方說會對某些活動有意見，覺得主辦單位的服務不夠好，希望女優能要求對方改善⋯⋯當關係不再像過去那樣女優是女優而粉絲是粉絲時，一旦有一方感到不耐那爆發爭吵也很正常，比較可惜的是miru和鐵粉回不去了，雙方成為曾經熟悉的陌生人⋯⋯

這也是一個很重要的課題，粉絲和女優究竟該維持什麼樣的距離？

成人展是影迷與女優最近的距離。圖／翻攝自TREtaipei on X
成人展是影迷與女優最近的距離。圖／翻攝自TREtaipei on X

每次辦活動的時候總是有人問我怎麼刷存在感，他們想知道女優喜歡什麼品牌的飾品、用什麼牌子的香水，然後又喜歡吃什麼，希望女優能記得有自己一個這麼死忠的粉絲。這是片商和經紀公司最最最喜歡的距離，AV女優對自己的工作多少有點自卑的，哪怕是只有一個人說因為看了她的作品被療癒了、有被鼓勵到，哪怕明明只是超興奮，都會讓她們覺得自己是有價值是被需要的。

雖然有些女優會在社群上追蹤粉絲，但不代表雙方是朋友。圖／翻攝自murakami_yuka_ on X
雖然有些女優會在社群上追蹤粉絲，但不代表雙方是朋友。圖／翻攝自murakami_yuka_ on X

而經紀公司最怕的就是粉絲想要進入女優私人的領域。首先，很多女優並不想讓粉絲見到她們脫掉面具下的樣子，過去她們連抽菸都不敢給人看到，現在雖然開放多了，但這不代表她們願意讓粉絲知道更多的自己；再來，AV女優的工作結束後她們都有自己的生活，沒人想被打擾的，粉絲想要強行進入只會讓她們非常不舒服－－之前有位粉絲說很羨慕能和女優一起工作的經紀人，也希望有朝一日女優引退後會記得自己，然後可以約出來喝咖啡像是個朋友，讓我聽了真是冷汗直流，因為他心儀的女優就是受不了粉絲不斷私訊所以才棄用社群網站，萬一哪一天這位粉絲和女優表明了心意，我想應該不會是王子與公主從此過著幸福快樂的日子，而是他會被粉絲討厭了⋯⋯

所以，喜歡女優可能還是有個限度，雖然我知道，有些時候，很難。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

女優

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