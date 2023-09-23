好市多「蒜辣薄皮脆雞桶」照騙 他看傻眼：三塊切成六塊賣

美式賣場好市多以「俗擱大碗」著稱，吸引許多消費者買單，然而近日有網友購買蒜辣薄皮脆雞桶，實物卻與商品圖天差地別，商品圖的份量多到滿出炸雞桶，實物卻只有三塊雞腿，讓他無奈表示「難道是賣太好盒子不夠用，所以換了個大一點的盒子裝嗎？」

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他近日到好市多消費，買了289元的蒜辣薄皮脆雞桶，想不到拿到實物卻讓他傻眼，商品圖中炸雞多到滿出炸雞桶，實際拿到手卻只剩下一半的雞塊。

該網友表示，不要被照片騙了，全部排隊的人拿到第一反應都是「難道是賣太好盒子不夠用，所以換了個大一點的盒子裝嗎？」他建議，如果不是為了蒜辣口味，不如直接買八隻雞大腿的更划算，否則蒜辣雞桶就是把三塊雞大腿切成六塊賣而已。

其他人則留言「這已經不是第一天被說難吃了，再買就是被削的剛好而已」、「吃過一次，真心覺得八大腿比較讚」、「謝謝分享告知，讓我知道去拿大雞腿」、「傻眼+1，雞腿還特小」、「今天差點買，還好滅火」。

但也有人護航「超好吃！很高興推出炸雞桶」、「我買到的肯德基、拿坡里、胖老爹也都跟照片不一樣」、「麥當勞、肯德基…等多家速食店不是也都這樣圖於實際商品不符」、「好市多：好的，下次拍一個桶子給你看就好」、「還蠻喜歡這款薄皮脆雞，挺好吃的」。