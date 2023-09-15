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全台第一蛋黃酥是它！他讚「餅皮酥、蛋黃大顆」根本完美

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論最好吃的蛋黃酥。本報資料照片 劉明岩
網友討論最好吃的蛋黃酥。本報資料照片 劉明岩

中秋佳節將至，不少人開始購買蛋黃酥禮盒準備送禮過節。PTT網友討論「第一名的蛋黃酥」，除了名店陳耀訓、不二坊、犁記外，有網友認為第一名是「台中聯翔餅店」，直呼餅皮酥、蛋黃大顆，價格也比較佛心。

一名網友在PTT發問「第一名蛋黃酥是哪家？」他表示，自己很喜歡吃蛋黃酥，平時也會去購買，由於家中是做生意的，每逢中秋節都會收到廠商贈送的蛋黃酥禮盒。

他認為，他所吃過的蛋黃酥中，不二坊是最有名的，吃起來也不錯，陳耀訓也不錯，但有點過譽，紀家是不二坊的師傅開的店，香味跟餡的味道更好，但口感稍乾，而他心中最好吃的是台中聯翔餅店的蛋黃酥，不只餅皮酥，蛋黃也非常大顆，「跟餡搭在一起根本完美」。

其他人紛紛留言「絕對是新口味，CP值第一名，比陳耀訓跟不2家好吃太多」、「不二、陳耀訓」、「吃過的不多，目前是不二坊」、「陳耀訓或香格」、「不二，我討厭吃蛋黃酥的都覺得好吃」、「陳耀訓是真的好吃，我幾乎不吃糕餅類的東西，但前幾年沒那麼難買的時候我老婆買來吃是真的好吃」、「我公司附近的台北犁記超好吃，一旦吃過就吃不習慣別家的了」。

許多人也喜歡聯翔，留言「我投聯翔一票」、「聯翔+1」、「之前去台中有買聯翔的，意外好吃」、「聯翔餅店，超好吃」、「最愛聯翔」、「聯翔真的好吃，重點價格也佛佛的」、「聯翔太陽餅蠻好吃的」。

蛋黃酥 中秋節 PTT

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