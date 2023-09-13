超商關東煮不再熱銷？ 網歸納1主因：很久沒買了

超商販售許多商品，包含熟食、零食、手搖飲、冰淇淋等無所不包，不過有些商品可能會退流行，日前一名網友發現「超商關東煮越來越少人買」，引發網友討論，有人歸納原因「漲價後太貴了」。

一名網友在PTT發文表示，印象中以前超商的關東煮很熱門，大家很喜歡去超商買來吃，再加上一包科學麵果腹，但他發現「近幾年關東煮越來越少人買」，好奇「為什麼現在不夯了？」

對此，多數網友認為是價格太貴，直言「好貴」、「變貴又難吃，湯都加一堆水，變得沒味道」、「一直漲價，漲到某個金額就不想買了」、「很夯的時候是大部分品項都10元時期，現在隨便夾都比便當還貴了」、「吃一串跟御飯糰一樣貴」、「漲到太貴，自然就沒有人要買了」、「吃起來都同樣的味道，還賣這麼貴」、「隨便買幾支就破百，搶友善時光更划算」。

也有些人以衛生、營養等考量為由，指出「有潔癖的人越來越多」、「比泡麵還不健康，而且開放式的夾取，從疫情之後就沒有人敢吃了」、「又貴又鹹，之前看到有人邊夾邊咳嗽，很可怕」。