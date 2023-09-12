配咖啡正好！他在全聯挖到「1點心」成下午茶絕配 饕客讚：水平極高

連鎖超市全聯福利中心因店面林立、商品種類眾多，而成為許多民眾採買的好去處，不少人也喜歡到賣場內「挖寶」，找尋好吃、好用的商品。日前，一名網友在全聯買到「1點心」堪稱是下午茶絕配，無論是喝茶或咖啡都超搭，不僅價格便宜還相當有水準，讓他忍不住大讚。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，近日逛全聯時發現之前很多人推薦的一款馬卡龍，他興奮地買回家後竟發現「真的很有水準」，讓他相當驚艷。原PO在文中寫道，該款馬卡龍在全聯一顆只賣不到20元的價格，但口感卻與市面販售70、80元的馬卡龍不盡相同，物超所值的美味讓他大力稱讚。

原PO也分享，「不要問我會很甜嗎，如果它不甜就叫鹹點不叫甜點了」，更指出該款馬卡龍配茶、配咖啡都很搭，建議大家可以買回家，在家裡悠閒地享受美好的下午茶時光。

貼文掀起討論，許多饕客也迫不及待想要嘗鮮，「這才是真正的好物分享，已經被燒到了…哈哈哈哈」、「配咖啡剛剛好」、「這真的是全聯史上水平極高的一款甜品，除了震碎了我的味覺以外還撼動了我的三觀，以前所有嚐過的甜食完全可以說是被它按在地上摩擦」，也有人覺得不合口味，「超級無敵甜，適合螞蟻人吃」、「我覺得不好吃」、「口味不喜歡…不然我也好想買來吃」。