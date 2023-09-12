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回憶滿出來…他讚這款「蔬菜餅乾」售價太佛心 網嘆：以前蔥很多才18元

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在全聯超市的貨架看到「中祥蔬菜餅乾」，售價27元。 圖擷自臉書
有網友在全聯超市的貨架看到「中祥蔬菜餅乾」，售價27元。 圖擷自臉書

有一款傳統復古的蘇打餅乾，口感輕脆酥爽，常會讓人不知不覺一口接一口。日前有一名網友發文分享，他在全聯超市看到懷念復古的「中祥蔬菜餅乾」，一包僅賣27元，感覺價格很佛，意外掀論戰。

有一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上貼出一張照片並發文表示，「想請問這一款的蔬菜餅好吃嗎？謝謝大家的回覆」。從照片可見在全聯超市的貨架陳列著「中祥蔬菜餅乾」，一包裡面共有三排餅乾，售價27元，原PO表示「這價錢太佛了！」

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言懷念的味道，「小時候的餅乾，鹹鹹很好吃」、「真好呷，一片接著一片不知不覺整包就吃完啦」、「中祥ㄟ，在台深耕有半個世紀了吧，多少人從小吃到大」、「老牌子了(中祥)，小時候吃到現在，肚子餓配個牛奶，絕配」、「真的以前便宜又好吃，小時侯的零食」、「對啊！真的又香又脆又便宜」、「我都用它做牛軋餅超好吃」。

不過，也有不少網友覺得以前的比較好吃，「以前蔥很多，而且才18元」、「以前真的比較好吃，今年開始變得幾乎沒有蔥」、「原來不是我錯覺，以前覺得很好吃一次吃完一包，現在打開都吃不完，味道好像變了」、「以前的那種味道回不來了，有油耗味惹」、「以前的很好吃，現在的很普通」、「沒錯，餅乾上面的蔥、紫菜幾乎都沒了」、「是的！沒有蔥就不好吃了」、「我覺得以前比較酥脆、現在沒有那麼酥脆了」、「以前讀書的省錢法寶就是這個，當時一包只要18元，餓了就吃這個，感覺以前的蔥真的比較多，回憶滿出來」。

超市 蔬菜餅 餅乾 中祥

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