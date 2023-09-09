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最希望肯德基哪項商品重出江湖？饕客敲碗「1經典」：好吃到忘不了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇大家最希望肯德基復刻哪項餐點，許多人都點名想再吃到「比司吉」。路透社
網友好奇大家最希望肯德基復刻哪項餐點，許多人都點名想再吃到「比司吉」。路透社

台灣連鎖速食店林立，讓民眾的選擇更加多元。一名網友認為，如果談到單一產品的競爭力，肯德基可說是他心目中的佼佼者，更好奇詢問大家「最希望肯德基復刻哪一項產品？」文章一出立刻掀起討論，許多饕客紛紛點名這款「經典美食」，直呼「一直會想起它」。

一名網友在PTT以「會希望肯德基復刻什麼產品」為題發文，他表示，雖然肯德基的商品品項沒有麥當勞多，但若比較單一產品的競爭力的話，肯德基一定是他心中的第一名。身為前肯德基員工的原PO也不禁回憶起當年的好滋味，直指紐澳良烤雞、比司吉是他最懷念的商品，更好奇詢問其他網友「眾多肯德基下架的產品中，你最希望復刻的是？」

文章掀起討論，饕客們也跳出來回味「經典美食」，最多人點名復刻的就是「比司吉」，「什麼都沒加的比司吉，以前我都跟店員索取奶油和蜂蜜，夾在比司吉中間超好吃」、「比司吉，以前明明覺得還好有點乾，停產後卻會想起它」。

網友們也紛紛留言喊出心中的菜單，「上校配方的薄皮嫩雞啊，沒賣這個就像麥當勞不賣大麥克」、「原本有馬鈴薯的玉米濃湯」「雞米花，真的可惜」。近年來物價飆漲，不少人則最懷念當年的價格，「復刻價錢」、「復刻以前的售價」、「價格、份量」。

肯德基 速食 PTT 美食

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