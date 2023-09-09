好市多「隱藏版甜點」偷降價⋯網手刀搶買 讚甜品中的清流

近日美式賣場好市多（COSTCO）除了調降熱門商品衛生紙的價格外，有眼尖網友發現一款隱藏版甜點也悄悄地降價，從200多元降至198元，平均一杯20多元，引發會員討論。

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，分享一款「銅板美食」，原Po表示「跟著衛生紙這波降價，杏仁豆腐也降到了1字頭，買不起蛋黃區的我終於可以輕鬆入手，一杯20多塊很可以」。

圖／取自《Costco好市多 商品經驗老實說》

原Po提到這款杏仁豆腐口味清爽不失杏香，且不會有刺鼻的杏仁味，整體的風味恰如其分地平衡，「在好市多的眾多重口味的甜品，真的是一股清流」。

文章曝光後，網友紛紛留言「這個好吃，只是漲價到2字頭後就沒再買過，現在降價可以準備再入手」、「外面買一個要40，20幾元還能接受」、「這個很甜，可是放冷凍庫結凍以後用湯匙刮來吃超好吃」、「降價後終於回歸，全家都愛的甜品」、「之前都等特價才買，現在可以直接買了」、「本來好像快要250吧」、「我看DM沒有降價，真的是太驚喜」、「有看到要買回家欸，我家一下子就吃完了，小孩還會加牛奶吃」。