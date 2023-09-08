超商麵包「茉窨」是什麼？內行人解釋其意 網友直呼：長知識

台灣的超商非常多，販售的商品種類也相當多樣化，最常見的麵包就有各種口味和品項，滿足消費者的味蕾。有一名女網友就在臉書分享一款全家超商的麵包，不過產品名稱「茉窨」卻讓她看不懂是什麼意思。貼文一出，有內行人解釋其意思，讓不少人直呼長知識。

原PO在臉書「7-11全家 各超商新品資訊共享」分享一款麵包，包裝上寫著「茉窨香柚包」，其中「窨」這個字還加註注音「ㄧㄣˋ」，讓原PO看了笑說「第一次看到麵包上還標注音的，雖然會唸但還是不知道『茉窨』是什麼意思，但蠻好吃的～喜歡裡面的內餡」。

貼文吸引不少討論，「可能是傾向花茶類的味道吧，花茶香麵包」、「這個真的好吃，味道很好，不會太甜」、「昨天有買，好吃」、「果醬餡不錯」、「值得回購說」、「覺得內餡不錯」、「最近全家的麵包都不錯吃」、「好特別喔！不知道好不好吃，昨天到門市繳費，全家店內充滿柚香味，哈…充滿應節氛圍」、「全家唯二百分百無添加麵包」。

還有內行人解釋其意思，「實際上他的注音標錯了，應該讀做ㄒㄩㄣ，像背面說的一樣，是一種處理茶葉的工序。讀做ㄧㄣˋ時有四個意思：1.地下室，例：窨子；2.深藏、久藏，例：一甕窨下；3.陷害，例：跌窨；4.忍受，例：吞聲窨氣，所以應該是茉ㄒㄩㄣ香柚包」、「其實『窨』是破音字，發音ㄧㄣˋ及ㄒㄩㄣ，因著讀音不同，意思也不相同。從網上搜尋的說明來看，按此產品性質，可能讀音應該是唸ㄒㄩㄣ才正確。我們小時候飲用的茉莉花香片就是一種茉窨茶，與薰同音；而ㄧㄣˋ的意思則是指地窖、地下室了⋯以上為個人淺見，也許商家用ㄧㄣˋ，可能有自己特殊的用意吧」。